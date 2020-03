Como Puedes Ayudar

DONAR SANGRE

La Cruz Roja Americana enfrenta actualmente una gran escasez de sangre debido a una cantidad sin precedente de cancelaciones de campaña de donación de sangre. Se necesitan personas sanas que donen ahora para ayudar a los pacientes que cuentan con la sangre para salvar sus vidas.

Para hacer una cita para donar sangre, visita al https://www.redcrossblood.org/espanol/donar-sangre.html

Para organizar un evento de donación de sangre, visita al https://www.redcrossblood.org/faq.html#hosting-a-blood-drive

SER VOLUNTARIO

Philabundance está en la necesidad de voluntarios para sus agencias miembros. Cualquier persona que no está experimentando síntomas de COVID-19, que no forma parte de la demográfica “en riesgo” y no entra en contacto frecuente con las personas mayores, puede ser voluntario.

Para inscribirse visita al https://www.philabundancevolunteers.org/agency/detail/?agency_id=88888

AYUDA PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS AFECTADOS POR EL CORONAVIRUS

La Cámara de Comercio Hispana de Filadelfia (GPHCC), Finanta, Community First Fund y Widener University Small Business Development Center se han unido para proveer información y recursos para los pequeños negocios afectados por el Coronavirus. Estamos trabajando en conjunto para identificar recursos e información enfocados en ayudar a los pequeños comerciantes administrar y recuperarse del impacto ocasionado por el Coronavirus. Esta página será actualizada constantemente.

https://www.philahispanicchamber.org/coronavirus-help.html