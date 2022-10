Conéctate a recursos durante la semana nacional de la inclusion digital: desde el 3 al 7 de octubre

La Semana Nacional de la Inclusión Digital (del 3 al 7 de octubre) es una semana dedicada anualmente a crear conciencia sobre las soluciones disponibles para ayudar a cerrar la brecha digital. Como parte de nuestro compromiso con la equidad digital a través de Proyecto UP, Comcast se enorgullece de apoyar el trabajo de colaboradores locales de organizaciones sin fines de lucro, mientras promueven formación y conversaciones sobre habilidades digitales, proporcionan recursos y más durante todo el año.

Durante toda la semana, te animamos a que saques provecho de las siguientes organizaciones y eventos para ayudarte a conectar con recursos y a obtener más información sobre el Programa de Descuentos para Internet (ACP, por sus siglas en inglés), un beneficio federal que proporciona a hogares elegibles de bajos ingresos un crédito de hasta $30 al mes para el costo de sus servicios de Internet y/o móvil:

Navegadores Digitales

Los Navegadores Digitales son personas afiliadas a organizaciones comunitarias confiables que están capacitadas para ayudar a personas a acceder al Internet, usar dispositivos y desarrollar habilidades digitales. Son fundamentales para cerrar la brecha digital y reducir las desigualdades socioeconómicas al ayudar a más personas a conectarse al Internet (ve aquí por qué los navegadores digitales son tan importantes). Filadelfia tiene varias organizaciones que emplean a navegadores digitales. Aprovecha sus servicios esta Semana de la Inclusión Digital o en cualquier otro momento:

SEAMAAC (Coalición de la Asociación de Asistencia Mutua del Sudeste Asiático) ha apoyado y servido en Filadelfia a inmigrantes, refugiados y otras comunidades marginadas por razones políticas, sociales y económicas durante más de 30 años. Sitio: https://seamaac.org/digital-navigation/ Línea telefónica de ayuda: 267-225-0684 Correo electrónico: seamaacdigitalnavigator@seamaac.org Horario: un Navegador Digital te devolverá la llamada, el mensaje de texto o el email dentro de dos días laborables. Está disponible la traducción al español del chat en vivo. También hay intérpretes disponibles para la mayoría de los idiomas en las llamadas a la línea de ayuda. Al dejar un mensaje, debes incluir que es necesario devolver la llamada en tu idioma preferido.

Beyond Literacy , o BeLit , se estableció inicialmente en 1968 como un programa de tutoría voluntaria. Hoy, Beyond Literacy brinda acceso y oportunidad a los adultos de Filadelfia para ayudarlos a pasar de aprendices a expertos. Sitio: https://beyondliteracy.org/digitalnavigators/ Línea de ayuda: 215-474-1235 Correo electrónico: info@beyondliteracy.org Horario: Llamadas con respuesta en vivo de 9 am a 4 pm, de lunes a viernes

El Centro ExCITe de Drexel University se lanzó en 2015 con el fin de inspirar la investigación y los hallazgos interdisciplinarios para conectar la tecnología y las comunidades en Filadelfia. Sitio: https://drexel.edu/excite/engagement/digital-navigators/ Línea de ayuda: 267-217-3508 Correo electrónico: navigator@excitecenter.org Horario: los navegadores digitales responden a las preguntas de 9 a. m. a 5 p. m., de lunes a viernes

se lanzó en 2015 con el fin de inspirar la investigación y los hallazgos interdisciplinarios para conectar la tecnología y las comunidades en Filadelfia.

Laboratorio móvil de aprendizaje de Beyond Literacy: del 3 al 6 de octubre, de 12 a 4 p.m.

Beyond Literacy llevará su laboratorio de computadoras sobre ruedas a cuatro ubicaciones en Filadelfia donde ofrecerá servicios gratuitos, incluidos talleres sobre el manejo básico de computadoras, conexión a Internet residencial de bajo costo o sin costo, regalos de tecnología y material escolar. Llama al 215-474-1235 para obtener más información.

Visita Beyond Literacy en una de estas ubicaciones de 12 p.m. a 4 p.m.

Lunes, 3 de octubre : Mallery Playground, 100 E Johnson Street, Phila 19144

: Mallery Playground, 100 E Johnson Street, Phila 19144 Martes, 4 de octubre : Cecil B. Moore Rec Center, 2551 N 22nd Street, Phila 19132

: Cecil B. Moore Rec Center, 2551 N 22nd Street, Phila 19132 Miércoles, 5 de octubre : Athletic Rec Center, 1400 N 26th Street, Phila 19121

: Athletic Rec Center, 1400 N 26th Street, Phila 19121 Jueves, 6 de octubre : Kingsessing Rec Center, 4901 Kingsessing Ave, Phila 19143

Conferencia anual de un día de Technology Learning Collaborative: 6 de octubre de 2022

Únete a Technology Learning Collaborative en su conferencia anual, "This is Our Moment: Moving the Needle on Digital Equity", presentada por Comcast y organizada por Temple University el 6 de octubre.

La conferencia contará con oradores invitados, sesiones de trabajo y más enfocados en aprovechar las inversiones federales históricas en equidad digital y unir a las organizaciones de Filadelfia para conectarse, aprender y compartir. Para más información sobre la conferencia y asegurarte de obtener boletos, haz clic aquí .

Tiendas de Xfinity

Los residentes elegibles pueden visitar una de las más de 30 tiendas de Xfinity en el área metropolitana de Filadelfia o Nueva Jersey para obtener ayuda para inscribirse en ACP y aplicar su crédito a cualquier nivel de servicio de Xfinity Internet, incluido Internet Essentials, que ofrece servicio de Internet residencial sin costo cuando se combina con ACP.