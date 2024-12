Receptor de la Beca de Impacto Local: Teachers’ Teammates

Teachers’ Teammates es una organización sin fines de lucro en el condado de Delaware, PA fundada en 2020 por Raelyn Harman. Proporcionan a los estudiantes y maestros K-12 las herramientas que necesitan para tener éxito. La organización recopila y distribuye material escolar gratuito, centrándose en apoyar a los educadores de las escuelas de escasos recursos.

NBC10, Telemundo62, y la Fundación Comcast NBCUniversal han otorgado a los compañeros de equipo de maestros una subvención de $35.000 a través de la Beca de Impacto para apoyar sus esfuerzos de participación comunitaria. Estos fondos les ayudarán a manejar el creciente volumen de donaciones de productos, cumplir con más pedidos de maestros y distribuir una cantidad creciente de útiles escolares en las escuelas a las que sirven. Además, la subvención permitirá la contratación de un Gerente de Participación Comunitaria a tiempo parcial para supervisar las operaciones ampliadas.

Lo que comenzó en el garaje de Harman creció rápidamente debido a la alta demanda, lo que llevó a la apertura de un almacén en Folcroft, Pensilvania, donde ahora tienen todo lo que un maestro podría necesitar para suministrar un aula, desde útiles escolares básicos hasta materiales educativos. Teachers’ Teammates ahora sirve a siete distritos escolares en Delco, ofreciendo una amplia gama de suministros provenientes de donaciones comunitarias y bienes excedentes. La organización opera una tienda en línea gratuita donde los profesores pueden comprar materiales cada trimestre, con un pedido promedio valorado en alrededor de $500. Una membresía de dos años cuesta $40, a menudo cubierta por escuelas u organizaciones locales. Este sistema proporciona a los maestros la flexibilidad para elegir los suministros que mejor se adapten a las necesidades de sus estudiantes, asegurando que cada aula esté equipada con materiales que ayudarán a los estudiantes a prosperar.

Raelyn Harman, una ex trabajadora social, se inspiró en la falta de centros de recursos para maestros en el sureste de Pensilvania y la gran cantidad de suministros no utilizados. Raelyn es muy consciente de que muchos artículos perfectamente buenos, a veces incluso nuevos, se descartan o se dejan sin usar. “La mayoría de la gente prefiere ver que estos artículos se usen bien, pero no tienen una manera conveniente de llevarlos al destinatario apropiado”, dice. Teachers' Teammates aborda tanto el exceso de materiales como la escasez en las escuelas, ofreciendo una manera fácil para que las personas y las empresas donen bienes o ofrezcan su tiempo como voluntarios.

Al facilitar la donación de suministros excedentes de maestros jubilados, miembros de la comunidad y empresas, la organización es capaz de proporcionar a los maestros una variedad de recursos para apoyar sus salones de clase. Los artículos son cuidadosamente inspeccionados en cuanto a calidad y usabilidad, asegurando que todos los suministros satisfagan las necesidades de estudiantes y educadores.

Desde su lanzamiento, la organización ha distribuido más de 2 millones de dólares en suministros. Teachers’ Teammates ayuda a asegurar que los salones de clase estén equipados y que los estudiantes tengan los recursos que necesitan para tener éxito. Si eres un maestro que necesita suministros, un miembro de la comunidad que busca donar, o un negocio que busca una manera de retribuir, Teachers’ Teammates ofrecen una oportunidad única e impactante para invertir en el futuro de la educación en Delaware County.