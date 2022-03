Arrancará la temporada de pelota: lo que debes saber de los partidos en Filadelfia

¡A jugar pelota!

El cierre patronal finalmente ha terminado. Después de más de tres meses difíciles y dos semanas de negociaciones maratónicas en Florida y Nueva York, la Major League Baseball y el sindicato de jugadores, según múltiples informes, acordaron los términos de un nuevo Acuerdo de Negociación Colectiva el jueves por la tarde.

Las dos partes acordaron continuar trabajando en el establecimiento de un borrador internacional y cerraron sus brechas económicas finales en su camino hacia el acuerdo.

Hay mucho terreno por recorrer al detallar lo que significa para los Phillies y la liga en general.

¿Cuándo abrirán los campamentos de entrenamiento de primavera?

Los campamentos se abrirán tan pronto como el acuerdo sea ratificado por ambas partes. Eso podría tomar desde unas pocas hasta 48 horas. Muchos jugadores ya se están ejercitando solos cerca de sus campos de entrenamiento de primavera para poder llegar rápidamente. Conseguir jugadores de países latinoamericanos rápidamente podría ser un obstáculo mayor.

Dado que se espera que los campamentos estén abiertos este fin de semana, los equipos tendrían el mes de entrenamiento de primavera que MLB necesitaría para comenzar la temporada regular entre el seis y el ocho de abril. Los Phillies tienen programado jugar su primer partido en casa contra Oakland el ocho de abril. Durante la disputa, MLB pospuso la primera semana de juegos. Si se restablecen esos juegos (los jugadores querrán eso porque significa el pago completo de la temporada), los Phillies podrían recuperar una serie de dos juegos en Washington en los días previos a su primer partido en casa.

La situación de programación es fluida. Se sabrá más en el corto plazo.

¿Cuándo jugarán los Phillies su primer juego de entrenamiento de primavera?

Deberíamos tener una imagen más clara de eso más tarde en el día. Se dice que podría haber una renovación completa del calendario, pero habrá juegos de entrenamiento de primavera.

¿Qué significa para las oficinas principales, que no pudieron hablar con los agentes libres u otros clubes durante el cierre patronal?

Las negociaciones con agentes libres y entre equipos pueden reanudarse inmediatamente después de la ratificación.

Los Phillies habían estado en conversaciones con el jardinero Kyle Schwarber cuando el juego se cerró el dos de diciembre y es probable que lo reanuden. Michael Conforto también podría ser un objetivo ya que los Phillies buscan un jardinero zurdo. ¿Kris Bryant? Seguramente los Phillies evaluarían su mercado con el agente Scott Boras.

Con la firma del relevista Corey Knebel en noviembre, los Phillies tienen aproximadamente $178 millones comprometidos para su nómina de 2022 desde la perspectiva del impuesto de lujo. Posiblemente, eso les daría espacio para obtener un puntaje de agente libre decente y permanecer por debajo de los nuevos umbrales del impuesto de lujo, que según se informa son $230 millones, frente a $210 millones en 2021.

Todavía tienen otros grandes huecos en el jardín izquierdo, el jardín central y en el bullpen. Con tan pocas opciones de agentes libres en el jardín central, los Phillies podrían centrar su atención en un canje. Kevin Kiermaier de Tampa Bay podría ser alguien a quien vigilar.

Los fichajes podrían llegar rápidamente. Se sentaron las bases antes del cierre patronal, y grandes nombres que ayudaron a establecer el mercado (Max Scherzer, Corey Seager, Marcus Semien, Javier Baez, Kevin Gausman, Robbie Ray) ya han salido del tablero.

Dos campocortos estrella, Carlos Correa y Trevor Story, todavía están por ahí. También lo son Freddie Freeman y Nick Castellanos, dos de los mejores jugadores ofensivos de la Liga Nacional en los últimos años.

La decisión de Freeman tendrá un impacto en todo el Este de la Liga Nacional, ya sea que permanezca con los Bravos o se le pague más en otros lugares.

Los playoffs se ampliarán como parte del nuevo acuerdo

Expandir la postemporada fue crucial desde la perspectiva de la liga debido a los mayores ingresos de más series de playoffs.

Esto solo puede ser una buena noticia para una franquicia de los Phillies que se ha perdido los playoffs 10 temporadas consecutivas, la sequía más larga en la Liga Nacional. El campo de playoffs se expandirá de 10 equipos a 12 en la nueva CBA, aunque todavía no es un hecho que los Phillies lo logren; recuerden, no lograron clasificar para la postemporada en 2020 cuando el campo se incrementó a 16 equipos.

La presión recae sobre el manager Joe Girardi, quien está ingresando al último año de su contrato. Su opción no fue recogida por el presidente de operaciones de béisbol, Dave Dombrowski, quien en octubre dijo que no creía que el estatus de pato cojo afectaría a su veterano patrón.

"No con alguien con la estatura de Joe Girardi", dijo Dombrowski cuando comenzó la temporada baja. "Ha sido un mánager de grandes ligas durante mucho tiempo. No creo que eso sea un problema para él. Sé que no lo es. Hemos tenido algunas discusiones y muchos mánagers entraron en el último año de su contrato. De hecho, llegué al final con Jim Leyland, donde eso es todo lo que quería, un año a la vez. Entonces, no, no lo creo. Creo que lo manejará muy bien".

Si Girardi no puede llevar a los Phillies a otro campo de playoffs ampliado en su tercer año...