Bryce Harper habla de su lesión en el dedo

Los Phillies ganaron un juego el sábado por la noche contra uno de los cuatro equipos que persiguen en la carrera por el comodín, pero perdieron algo mucho más importante.

La cara de su franquicia, el MVP reinante y el jugador que los ha llevado durante la mayor parte del año está fuera indefinidamente. Bryce Harper tiene un pulgar fracturado, a causa de una bola rápida de Blake Snell, de unas 97 millas por hora, que se escapó el sábado por la noche en San Diego.

Esta no será una ausencia breve. Harper será colocado en la lista de lesionados el domingo y Mickey Moniak será retirado de Triple A, pero obviamente no hay reemplazo de Harper, ni interna ni externamente.

"Nunca he tenido una lesión en la mano como esta, nunca me he roto nada en mi vida", dijo Harper. "Esto es nuevo para mí, así que voy a ir día a día”.

"Odio que me lastimen. Las cosas suceden por una razón, todo el mundo dice eso. Pero debo ser positivo para los muchachos aquí, sé que tomarán el relevo. Solo estoy molesto por la organización, por los muchachos, la ciudad de Filadelfia, los fanáticos. Me encanta correr y jugar todos los días. Definitivamente molesto".

Harper ha jugado con una serie de lesiones desde el comienzo de 2021, pero no se ha dejado enfriar desde el receso del Juego de Estrellas del año pasado. Después de ganar su segundo premio MVP de la Liga Nacional, bateó .318/.385/.599 en sus 275 apariciones en el plato esta temporada antes de fracturarse el pulgar. No ha podido jugar en el campo debido a un pequeño desgarro en su UCL, pero su bate no se ha visto afectado en absoluto.

Hubo un temor inicial el sábado de que la bola rápida de Snell golpeó a Harper en la cara, no en el pulgar. Harper fue golpeado en la cara la temporada pasada por una bola rápida de 98 millas por hora del relevista de los Cardinals, Génesis Cabrera, una lesión aterradora y dolorosa que puede hacer que incluso los mejores de ellos pierdan la confianza en el plato. No sucedió con Harper.

No puede salir nada bueno de esto, pero los Phillies tienen al menos cinco semanas antes de la fecha límite de canjes para encontrar otro bateador, ya sea un jardinero o un designado.

"Es un tipo que no es realmente reemplazable individualmente, pero estamos en una posición en la que otras personas deben intensificar la ofensiva", dijo el presidente de operaciones de béisbol, Dave Dombrowski. "Eso es lo que tienen que hacer los equipos, tienen que aprender, incluso para los jugadores estrella".

Harper verá a un especialista en manos esta semana en Filadelfia para determinar los próximos pasos. La cirugía podría ser necesaria. De cualquier manera, parece que Harper pasará un tiempo considerable en el estante después de aparecer en el 92% de los juegos de los Filis desde que firmó.

"He podido estar ahí fuera con mi UCL y estar totalmente bien con el swing del bate, y luego con la extraña infección en mi mano, y luego recibir un golpe en la mano", dijo Harper.

"Quiero jugar, quiero estar con los chicos".