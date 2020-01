Piden que le den título de la Serie Mundial a los Dodgers tras escándalo de robo de señas

Lo que debes saber La resolución fue presentada por los concejales de la ciudad Paul Koretz y Gilbert Cedillo.

Tras un escándalo de robo de señas, el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles aprobó este martes una resolución pidiendo a las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) que otorguen los títulos de la Serie Mundial 2017 y 2018 a los Dodgers.

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, concluyó la semana pasada que los Astros de Houston usaron una cámara para robar ilícitamente señales de los receptores adversarios durante la temporada 2017, que terminó con la derrota de los Dodgers ante los Astros en siete juegos en la Serie Mundial.

"Los atletas que no hacen trampa quieren competir de manera justa y quieren ganar su título", dijo Cedillo, quien representa el distrito en el que se encuentra el Estadio de los Dodgers.

Cedillo hace referencia a Alex Cora, quien se desempeñó como gerente de los Medias Rojas de Boston en la temporada 2018, que terminó con la derrota de los Medias Rojas a los Dodgers en la Serie Mundial en cinco juegos.

"Lo que estamos viendo es lo que reflejará el registro, y claramente los tramposos no deberían ser recompensados. No queremos que esto se convierta en la nueva normalidad. No puedo entender… ganar un título haciendo trampa y luego ponerlo en el manto como si fuera legítimo".

Según Manfred, citando los resultados de una investigación realizada por el Departamento de Investigaciones de la MLB, el sistema de robo de señas fue orquestado por el entonces entrenador de banca de los Astros, Alex

Inicialmente, Manfred suspendió al manager de los Astros, Jeff Luhnow, y al asistente, A.J. Hinch por un año, pero el club rápidamente despidió a ambos. Los Astros también fueron multados con $5 millones y se les ordenó renunciar a sus selecciones de primera y segunda ronda por dos años.

Cora, que aún no ha sido castigado por MLB, se separó de los Medias Rojas tras el lanzamiento de la investigación.

Según Forbes, es muy poco probable que los equipos tengan que renunciar a sus títulos de la Serie Mundial, ya que Manfred está “excepcionalmente limitado para hacerlo realidad sin ir a la guerra con la MLBPA”, el sindicato que representa a los jugadores de las grandes ligas.

La última vez que los Dodgers ganaron la Serie Mundial fue en 1988, cuando derrotaron a los Atléticos de Oakland.