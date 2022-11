Cómo DeAndre Yedlin de la selección de EEUU se convirtió en un aliado de la comunidad LGBTQ+

Por desafortunado que sea, la homofobia y la discriminación hacia la comunidad LGBTQ+ todavía proliferan en los deportes.

Pregúntale a Collin Martin, mediocampista del San Diego Loyal of the USL Championship.

Durante un partido contra Phoenix Rising el 30 de septiembre de 2020, Martin, que tenía posesión del balón, escuchó un insulto homofóbico dirigido a él por parte de un jugador de Rising.

En ese momento, Martin era el único jugador de fútbol masculino abiertamente homosexual en las ligas estadounidenses. Tal incidente fue una completa novedad para él.

“Nunca antes me habían insultado en un campo como ese”, dijo Martin. “Entonces me sentí atacado personalmente y sentí que el jugador estaba tratando de lastimarme mucho, mucho, mucho y también provocarme a hacer algo realmente malo”.

Eso llevó al entrenador en jefe de Loyal, Landon Donovan, al entrenador en jefe de Rising, Rick Shantz, y a los árbitros a involucrarse.

En un video durante el momento grabado por Loyal, se puede escuchar a Donovan decir que el insulto que supuestamente le dijo a Martin está "más allá del fútbol", pero Shantz responde: "Vamos, hombre, no hagas una gran escena... No tiene nada que ver con el racismo”.

Donovan respondió: “No es racismo. Lo están llamando gay. Es homofobia”.

“Fue sorprendente lo abiertamente homofóbico que era y lo informal que era y simplemente decir cómo se sentía y que en el deporte, la homofobia ocurre, existe, y deberíamos simplemente, deberíamos estar acostumbrados”, dijo Martin.

La situación continuó a partir de ahí, pero eso hizo que un jugador estadounidense que no estaba involucrado en el juego quisiera tomar medidas: DeAndre Yedlin.

Yedlin, lateral derecho de 29 años de la selección masculina de Estados Unidos, quiere que los futbolistas se conviertan en mejores aliados de la comunidad LGBTQ+, empezando por él mismo.

SALIR DE LA CANCHA

Después del medio tiempo del partido Loyal-Rising, los jugadores de Loyal regresaron al campo y respondieron al supuesto insulto: todos se arrodillaron y luego salieron del campo uno por uno.

El momento tenía más gravedad detrás, ya que solo una semana antes, un jugador de Loyal fue objeto de un supuesto insulto por parte de un jugador de Los Angeles Galaxy.

“Se necesitó mucho coraje de mis compañeros de equipo para estar dispuestos a defenderme en ese momento”, dijo Martin.

Después del juego, Junior Flemmings, el jugador de Rising acusado de decir el presunto insulto, emitió un comunicado negando que un insulto homofóbico fuera dirigido a Martin. Se contactó a Flemmings para hacer comentarios, pero no hubo respuesta.

“Se podría decir: Bueno, sucede todo el tiempo. No es gran cosa”, dijo Donovan. “Pero probablemente aún deberíamos tratar de erradicar eso porque no lo necesitamos en el juego. Entendemos que va a llevar tiempo. No podemos esperar que todos sean perfectos el 100% del tiempo”.

En respuesta a abandonar el campo, The Rising tuvo que perder el juego y ceder su lugar en los playoffs ese año. Unas semanas después, la USL suspendió a Flemmings por el resto de la temporada por el supuesto incidente.

Las acciones de Loyal después de la situación llamaron la atención de Yedlin mientras jugaba para Newcastle United en Inglaterra en ese momento.

“Pensé que era increíble que un equipo hiciera eso y se enfrentara a ese problema”, dijo Yedlin. “Y debido a que es un problema mucho más grande que el juego y dejar el campo por eso, ya sabes, no creo que en esta época veas eso mucho”.

Coincidentemente, por esa época, Yedlin estaba en busca de invertir en algo de alto impacto en el mundo del fútbol, ​​por lo que lo sucedido con Loyal y Martin lo impulsó a la acción.

Se acercó a Donovan y al equipo, y Donovan recordó el interés genuino de Yedlin en querer ayudar con algo más que el valor monetario o las ganancias: quería saber y comprender más sobre los valores y creencias de la franquicia.

Luego, el 30 de mayo de 2021, Yedlin compró una participación en la propiedad de Loyal.

LA DEPORTIVIDAD SIGNIFICA COMPROMISO

Al crecer para Martin, esperaba que el fútbol se sintiera como un deporte más inclusivo para cuando los jugadores fueran discriminados.

“Desearía haber tenido entrenadores en mi etapa juvenil que hubieran denunciado comportamientos homofóbicos, ya sea con declaraciones, palabras o sentimientos, o simplemente hubieran sido más conscientes del lenguaje que usaban”, dijo Martin. “Pero también, mis compañeros de equipo usaron y simplemente dejaron en claro lo que es aceptable y lo que no, y simplemente fueron un poco más conscientes de que tal vez la experiencia heterosexual no es la que tienen todos y cada uno de sus jugadores”.

Así que Yedlin ha estado buscando combinar su compromiso con la deportividad. No solo puso su dinero donde está su boca, sino que también se comprometió a cambiar la cultura y asegurarse de que jugadores como Martin puedan sentirse cómodos en su propia piel.

Para Martin, tener a alguien como Yedlin que pueda utilizar su voz para el bien y ser un sistema de apoyo para aquellos que se sienten marginados es poderoso y muestra la calidad del carácter de Yedlin.

ENTENDER SU COMPROMISO

Sin embargo, Yedlin todavía no tiene su compromiso resuelto. Constantemente revisa su propio comportamiento y quiere establecer el estándar para el futuro del deporte.

Le ayudó que su abuelo, Ira Yedlin, le haya servido como una brújula confiable para navegar en un mundo complejo.

“Mucho de lo que creo mucho, ya sabes, la moral y los valores fundamentales vienen de él”, dijo Yedlin.

Al crecer, Yedlin se acostumbró a mantener la mente abierta sobre los temas y a hacer más preguntas para formular sus propios pensamientos y creencias, lo que lo hace más cómodo para hablar cuando no está de acuerdo con algo.

Con su condición de jugador de fútbol muy conocido a nivel mundial, Yedlin se toma en serio su plataforma y sabe que lo que dice puede circular fácilmente, por lo que mantiene el espíritu de hacer preguntas continuamente y mantener la mente abierta para mejorar como ser humano.

“No se trata solo de quedar bien en los medios, ¿sabes a lo que me refiero? Sabes, obtener elogios de todos los demás es realmente hacer un cambio real”, dijo Yedlin. “Y tenemos el poder de hacerlo, especialmente con las redes sociales y cosas así, donde nuestras plataformas son más grandes y tenemos el poder de llegar a toneladas y toneladas de personas entre todos nosotros”.