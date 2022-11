Copa Mundial 2022: Hoy, España vs. Costa Rica; aquí todos los detalles

Este miércoles, en la Copa Mundial de la FIFA 2022, España se enfrenta a Costa Rica en el estadio Al Thumama, en Doha.

El partido correspondiente al Grupo E, en el que también están Alemania y Japón, comienza a la 11 a.m. ET / 10 a.m CT.

Puedes ver el partido en vivo sintonizando Telemundo en tu TV, o para verlo por streaming desde tu computadora o dispositivo móvil a través de la app de Peacock.

La nueva España de Luis Enrique entra en escena en Qatar.

Sin el trauma que vivió en el inicio del pasado Mundial y armada con una juvenil camada de jugadores, España se estrena el miércoles en la Copa del Mundo contra una Costa Rica que se aferra al recuerdo de su gesta mundialista de 2014.

Entonada por sus buenos resultados recientes, la Roja ibérica pretende estampar otra estrella a la casaca nacional tras la conquista de la generación comandada por Andrés Iniesta, Xavi Hernández e Iker Casillas, entre otros, en Sudáfrica 2010, y de paso borrar el mal recuerdo de Rusia 2018.

Dos días antes de su debut en el anterior Mundial, España despidió al técnico Julen Lopetegui por no informar antes a los dirigentes de la federación que había alcanzado un acuerdo para dirigir al Real Madrid. La Roja quedó fuera en los octavos de final, sucumbiendo en un tanda de penales ante la anfitriona Rusia.

Costa Rica también quiere pasar la página de ese Mundial, en el que se despidió en primera ronda sin haber ganado un solo partido y cuatro años después de su gran campaña en Brasil, donde avanzó a los cuartos de final. Varios de los protagonistas de ese inédito logro, entre ellos el portero Keylor Navas y Bryan Ruiz, están de vuelta en Qatar.

“Será un partido difícil ante un Costa Rica que juega su tercer Mundial (consecutivo) y que ha competido increíblemente bien”, señaló Luis Enrique en rueda de prensa. “Pero eso no quita que tenemos muchas ilusiones y ganas de ganar este partido”.

España le apuesta ahora a jóvenes como Pedri González, de 19 años, Ansu Fati y Nico Williams, de 20 y Gavi, de 18, el goleador más joven de la historia de la Roja. Es uno de los equipos más jóvenes del torneo, a la par de Ghana, Estados Unidos y Ecuador.

España llega al torneo con un equipo con una media de edad de 25,3 años. Más de la mitad del equipo tiene 25 años o menos, con seis jugadores de 20 años o menos en su primer Mundial.

Es probable que Pedri, Gavi y Fati sean titulares contra Costa Rica. El resto de jóvenes elegidos por Luis Enrique — muy en sintonía en la onda juvenil al dedicarse a transmisiones por Twitch durante el Mundial— son Ferran Torres, Yéremy Pino, Eric García, Hugo Guillamón y Alejandro Balde.

“Creo que todo el equipo tiene responsabilidad”, consideró Pedri, volante ofensivo del Barcelona. “No siento que soy la estrella de la selección nacional solo porque estoy en una valla publicitaria en Doha”.

Las principales dudas en España son el defensor Guillamón, quien se recupera de un problema en la rodilla, y el veterano lateral Dani Carvajal, que pasa por un cuadro gripal. Sin embargo, Luis Enrique no descartó que ambos jugadores puedan estar disponibles el miércoles.

PRIMER ENFRENTAMIENTO MUNDIALISTA

España y Costa Rica nunca se enfrentaron en una Copa del Mundo. Ambos integran el Grupo E con Alemania y Japón. España, que viene de clasificarse por segunda vez a las semifinales de la Liga de Naciones de Europa, probablemente tomó nota de Costa Rica y de lo que es capaz de lograr el equipo centroamericano.

Aunque sufrió en la pasada eliminatoria y fue la última selección en sellar su pasaje en un repechaje intercontinental, los jugadores ticos dicen que el grupo está mucho más afianzado, unido y soñando con hacer otro gran torneo. En Brasil, avanzó como primero en una difícil llave en que fueron eliminados Italia e Inglaterra. Capitularon en los cuartos frente a Holanda en los penales.

Una de las inquietudes en Costa Rica tiene que ver con Navas debido a su inactividad en el Paris Saint-Germain. En lo que va de la actual temporada, el ex Real Madrid no ha visto acción con su club.

España quiere arrancar esta vez con el pie derecho luego que tener estrenos complicados en los últimos mundiales.

“En ninguno hemos empezado ganando, ya es hora”, afirmó el capitán Sergio Busquets, campeón en Sudáfrica y quien disputa su cuarto Mundial al hilo. “Te da ese punto de tranquilidad, aunque a la larga no te va a ayudar en nada. Pero sí que nos puede venir bien, a los jugadores que no han jugado el Mundial, y les da esa experiencia”.

Alineaciones probables:

España: Unai Simón; Dani Carvajal, Eric García, Aymeric Laporte, Jordi Alba; Gavi, Sergio Busquets, Pedri; Marco Asensio, Álvaro Morata y Ferrán Torres.

Costa Rica: Keylor Navas; Carlos Martínez, Francisco Calvo, Óscar Duarte, Bryan Oviedo; Celso Borges, Yeltsin Tejeda, Jewison Bennette, Gerson Torres; Joel Campbell y Anthony Contreras.