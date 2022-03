“Canelo” enfrentará al campeón ruso Dmitry Bivol y luego iría por la trilogía con Golovkin

SAN DIEGO, California - El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez comenzó la promoción de su enfrentamiento con Dmitry Bivol en San Diego, donde vive, entrena y juega golf de 18 hoyos casi todos los días.

El púgil llegó a la carpa afuera del hotel junto al puerto en un Bugatti Chiron negro y azul, y retrasó brevemente su primera sesión de entrevista para responder mensajes de texto de su esposa.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Álvarez ha elegido la próxima serie de desafíos para sí mismo en la cima del mundo del boxeo. Y como siempre para la superestrella mexicana libra por libra, está trazando un camino con su legado en mente.

El campeón mundial indiscutible de peso supermediano subirá al peso semipesado por segunda vez el 7 de mayo para enfrentarse al campeón de la AMB Dmitry Bivol (19-0, 11 KOs) en Las Vegas.

Si Álvarez (57-1-2, 39 KOs) gana, y si Gennady Golovkin vence a Ryota Murata en Japón en abril, Álvarez y Golovkin completarán su entretenida trilogía a fines del verano o principios del otoño.

“Para mí, es seguir haciendo historia, ¿no?” Álvarez dijo el miércoles al abrir la promoción de su enfrentamiento con Bivol, programado para T-Mobile Arena. “Me gusta la idea de ir a 175 y pelear (Bivol), el segundo mejor peleador de esa división, el campeón. Es un buen desafío para mí”.

Álvarez también tiene la intención de realizar una tercera pelea en diciembre, probablemente contra un campeón de peso crucero o un retador obligatorio de peso supermediano. Todo se suma a otro año ocupado para la estrella más rentable del boxeo, una cuya ética de trabajo no ha flaqueado con su creciente fama y fortuna.

“Me gusta estar ocupado”, dijo Álvarez, quien peleó cuatro veces en 11 meses y ganó los cuatro cinturones de las 168 libras el año pasado. “Siento que estoy en mi mejor momento. Me siento más confiado en todo, más fuerte, así que no sé si es porque soy más activo o no, pero me gusta estar en el ring”.

Tendrá desventajas significativas de altura y tamaño contra Bivol, pero todo eso es parte del desafío para Álvarez, quien noqueó a Sergey Kovalev en su única pelea anterior de peso semipesado en 2019.

Después de superar a todos los titulares de cinturones de 168 libras en 2021, decidió no volver a pelear en el peso súper mediano contra personas como el dos veces campeón David Benavidez o la estrella de peso mediano Jermall Charlo, a quienes les encantaría el día de pago garantizado por compartiendo anillo con Álvarez.

CANELO SUBIRÁ A PESO DE 175 LIBRAS

“Sé que soy el mejor peleador, pero luché contra los mejores peleadores de la división y vencí a todos en 168”, dijo Álvarez. “Todavía dices, ‘No, pero necesitas pelear...’ ¿Por qué? no entiendo eso Pero en este momento, puedo hacer lo que quiera, y solo hago las mejores cosas y peleo con los mejores, con los campeones. ... (Bivol) tiene algo que ofrecerme. Es un campeón mundial en 175. Es mejor peleador que (Charlo o Benavidez)”.

Álvarez volverá a bajar a las 168 libras para pelear contra Golovkin, quien lo luchó hasta un empate en su primera pelea antes de que Álvarez obtuviera una estrecha decisión en el segundo enfrentamiento. Álvarez había sido notablemente reacio a aceptar una tercera pelea con la estrella de peso mediano de Kazajstán, alegando un rencor personal contra él, pero el servicio de transmisión DAZN ha estado ansioso por que Álvarez tome la pelea más rentable posible para ambos peleadores.

Saúl "Canelo" Álvarez se casó el 22 de mayo con Fernanda Gómez en Guadalajara, México. La fiesta de boda estuvo llena de estrellas, incluyendo J Balvin, Prince Royce, Maná, y Los Ángeles Azules. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Sin embargo, no dejes que la cómoda vida estadounidense de Álvarez engañe a nadie. Sigue siendo una rata de gimnasio empedernida que se mantiene alerta constantemente con el entrenador Eddy Reynoso, y regresa al campo de entrenamiento solo cuatro meses después de vencer a Caleb Plant en noviembre pasado para completar su ajetreado 2021.

"Ha puesto el listón", dijo Eddie Hearn, uno de los promotores de Álvarez. “Normalmente, la excusa para las grandes estrellas es: ‘Solo pelean dos veces al año’. Bueno, solo peleó cuatro veces. Creo que otras estrellas deberían ser más activas y él está dando el ejemplo”.

BIVOL SOBRE LA INVASIÓN DE RUSIA A UCRANIA

Bivol tiene sus propias preocupaciones como atleta ruso puesto en una posición dolorosa por la invasión de Ucrania.

Bivol nació en Kirguistán, pero sus padres se mudaron a San Petersburgo cuando tenía 11 años. Su esposa, hijos y familia todavía están en Rusia mientras él se prepara para entrenar para esta pelea en Estados Unidos.

“Tengo muchos amigos en Ucrania”, dijo Bivol. “Tengo muchos amigos en Rusia. Mi familia está en Rusia. Tengo muchos amigos en todas partes, y solo les deseo paz y solo lo mejor. Es muy triste".