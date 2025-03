DJ Jazzy Jeff creará representación musical de Philly para el Mundial 2026

El vínculo de DJ Jazzy Jeff con Filadelfia no merma con el pasar de los años. Probablemente lo recuerdas por su participación en la comedia de situación “Fresh Prince of Bel Air” junto a Will Smith.

Y es que el productor, ganador del Grammy, tiene la encomienda de crear el tema musical de la ciudad del Amor Fraternal como anfitriona de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Se trata de 16 ciudades anfitrionas y Philly es una de ellas cuya identidad musical se verá reflejada en la creación de Jazzy Jeff.

Los organizadores del evento de fútbol más importante del mundo producirán seis partidos en Filadelfia de los cuales uno de ellos es uno decisivo para el pase de ronda. Este último se llevará a cabo el cuatro de julio 2026.

La melodía de DJ Jazzy Jeff formará parte de la identidad de Philly en la producción Sonic ID que recopila las canciones de cada ciudad anfitriona. Esta interpretación se utilizará en todos los eventos relacionados al Mundial 2026.

Philly también celebrará un Fan festival para todos los amantes del fútbol en Lemon Hill ubicado en East Fairmount Park.

Pulsa aquí para la develación del afiche de Filadelfia como ciudad anfitriona del Mundial 2026.

¿Cuáles son las ciudades anfitrionas?

Estados Unidos (11)

Atlanta – Mercedes-Benz Stadium

Boston – Gillette Stadium

Dallas – AT&T Stadium

Houston – NRG Stadium

Kansas City – Arrowhead Stadium

Los Ángeles – SoFi Stadium

Miami – Hard Rock Stadium

Nueva York/Nueva Jersey – MetLife Stadium

Filadelfia – Lincoln Financial Field

San Francisco – Levi’s Stadium

Seattle – Lumen Field

Canadá (2)

Toronto – BMO Field

Vancouver – BC Place

México (3)