Eagles liberan al jugador Fletcher Cox

Los Eagles liberaron el jueves al seis veces Pro Bowler Fletcher Cox, confirmó una fuente de la liga a NBC Sports Philadelphia.

Todavía existe la posibilidad de que el tackle defensivo, de 31 años, pueda regresar a los Eagles con un contrato diferente, pero también existe la posibilidad de que uno de los mejores jugadores en la historia de la franquicia juegue en otro lugar en 2022.

Como mencionó Mike Garafolo, de NFL Network y primero en reportar la noticia, $18 millones se habrían garantizado por completo en el acuerdo de Cox a las 4:00 p.m. el jueves. Eso desencadenó el movimiento el jueves.

En 2022, Cox estaba programado para tener un tope máximo de poco menos de $15 millones. Al usar una designación posterior al uno de junio en Cox, los Eagles eventualmente ahorrarán $2.12 millones en espacio bajo el tope salarial, según OverTheCap, pero tendrán que mantener su tope total hasta esa fecha.

Cox ha estado con los Eagles desde 2012, cuando lo reclutaron con la selección general número 12 procedente de Mississippi State. Terminó siendo uno de los mejores jugadores defensivos en la historia de la franquicia.

Sin él esta temporada (si no regresa), los Eagles traerán de regreso a Javon Hargrave y Milton Williams, pero no tendrán mucha profundidad más allá de ellos. Ahora parece que hay una posibilidad decente de que puedan usar una de sus tres selecciones de primera ronda en un tackle defensivo el próximo mes.

En sus 10 años con los Eagles, Cox jugó en 156 juegos con 150 aperturas. Compiló 58 capturas, 142 golpes de mariscal de campo y 14 balones sueltos forzados.

Cox fue seleccionado para el Pro Bowl en seis temporadas consecutivas entre 2015 y 2020 y fue parte del primer equipo All-Pro en 2018. Cox también fue nombrado miembro del equipo All-Decade de la NFL para la década de 2010.

Solo Chuck Bednarik (ocho), Brian Dawkins (siete), Jason Peters (siete) y Reggie White (siete) han sido nombrados para más equipos de Pro Bowl como miembro de los Eagles y su racha de seis Pro Bowls consecutivos está empatada con Pete. Pihos por la segunda racha más larga en la historia de la franquicia detrás de White con siete.

A pesar de lo bueno que ha sido Cox en su carrera con los Eagles, hubo una clara caída en el juego durante la temporada 2021 y Cox también hizo pública su frustración por el esquema del nuevo coordinador defensivo Jonathan Gannon y su papel en él.

Eventualmente, Gannon y Cox encontraron algo en común y Cox fue más productivo en la recta final de 2021, pero los Eagles estuvieron muy cerca de canjearlo en la fecha límite durante la temporada pasada. Había algunos equipos interesados ​​en Cox en ese entonces, con los Steelers y los Raiders entre ellos.

“Durante todo el proceso estuve en comunicación con Howie (Roseman) y Nick (Sirianni) y mi agente, y hubo algunos equipos interesados ​​en mí, y la parte más importante fue que me querían aquí y yo quería estar aquí. ”, dijo Cox en noviembre.

“Estoy feliz de estar aquí y tengo muchas ganas de salir y jugar el domingo. Me querían aquí, el Sr. Lurie me quería aquí, esta organización me quería aquí, quiero estar aquí. Forever Philly y yo hemos estado aquí durante 10 años y estoy feliz de estar aquí”.

En un año negativo en 2021, Cox todavía jugó en 16 juegos y tuvo 3 1/2 capturas, 35 tacleadas, siete tacleadas para pérdida y 12 golpes de mariscal de campo. Puede que no sea el jugador de nivel Pro Bowl que alguna vez fue, pero aún puede ser un buen jugador en la liga.

“Sé que todavía puedo jugar a ese nivel”, dijo Cox en diciembre. “Obviamente, no tenía los números este año. Ha tenido altibajos para mí. Lo esperaba. Todo lo que puedo hacer es salir y terminar esta temporada fuerte. Todavía sé que soy uno de los mejores D-tackles de la liga. No estoy salado al respecto en absoluto”.