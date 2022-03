Eagles traerán de vuelta los clásicos uniformes ‘Kelly Green’

El propietario de los Eagles, Jeffrey Lurie, dio una de las noticias que algunos de los fanáticos han estado esperando durante años: regresarán los uniformes ‘Kelly Green’.

A partir de la temporada 2023, los Eagles volverán a presentar sus camisetas de clasificación ‘Kelly Green’. Lurie dijo que quieren hacer que estas camisetas se acerquen lo más posible del estilo de la década de 1980 que tantos fanáticos recuerdan.

“Estoy aquí para anunciar que a partir de la temporada 2023, vamos a tener la camiseta clásica de los Eagles, ‘Kelly Green’, y lo haremos de la manera correcta”, dijo Lurie en las reuniones de propietarios de la NFL. “Es lo que nuestros fanáticos querían, es lo que queríamos y vamos a poder presentar eso para esa temporada”.

La NFL anunció una nueva política en junio de 2021 que permitiría a los equipos usar dos cascos diferentes a partir de la temporada 2022. Este había sido el obstáculo en el camino de que los Eagles usaran su uniforme ’Kelly Green’ como alternativa.

Si bien no había ninguna regla contra el uso de estas camisetas, Lurie había dicho en repetidas ocasiones que no quería traerlas de vuelta sin un casco en combinación. Usar calcomanías de casco completo era una opción que no le interesaba.

Y las camisetas ‘Kelly Green’ combinadas con cascos verde no se habrían visto bien.

Los Eagles están trabajando con Nike para tratar de combinar un ‘Kelly Green’ con el color de la década de 1980 y eso lleva tiempo. Es por eso que Lurie dijo que estas camisetas no estarán listas hasta 2023. Actualmente, Nike no tiene el color en su paleta con su nuevo material. “Va a ser lo más idéntico posible a lo que existía”, dijo.

Mientras tanto, los Eagles utilizarán la regla del casco alternativo para usar cascos negros. También seguirán presionando a la liga para que eventualmente permita tres cascos diferentes por jugador, lo que les permitiría tener el verde y el negro clásico.

“Lo que vamos a hacer esta temporada es tener un casco negro porque tenemos una camiseta negra”, dijo Lurie. “Y a nuestros jugadores les encanta vestirse de negro y les encanta todo negro”.

La razón inicial de la regla de un casco fue un problema de seguridad. La liga quería que los jugadores se ajustaran correctamente a un casco y, potencialmente, duplicar eso podría haberlo hecho más difícil. Pero esa regla también estaba desactualizada. La NFL tiene recursos aparentemente infinitos, recaudando miles de millones de dólares. Seguramente, pueden darse el lujo de agregar con seguridad algunos cascos a la mezcla.

Los Eagles incluso propusieron este cambio de reglas una vez antes, pero luego lo retiraron en base a una sugerencia del comité de competencia. Pero la regla finalmente cambió el año pasado.

“Saben que con los Eagles, es importante para nosotros”, dijo Lurie en 2018. “Realmente queremos poder tener camisetas de Kelly Green en ocasiones y para que se vea realmente bien, necesitas tener cascos a juego”.

Ahora eso finalmente está sucediendo.