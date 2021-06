En veremos la participación de Joel Embiid en quinto partido

Joel Embiid tiene dudas relacionadas al quinto juego de la serie de primera ronda de los Sixers contra los Wizards debido al dolor en la rodilla derecha que lo dejó fuera el lunes por la noche.

Embiid aterrizó torpemente en el primer cuarto del cuarto juego, después de que Robin López bloqueara su tiro. Permaneció en el juego hasta que quedaron 36.5 segundos en el primero, luego se dirigió al vestuario para su evaluación y fue descartado oficialmente en el entretiempo.

Un funcionario de los Sixers dijo el martes que Embiid sería evaluado más a fondo durante las próximas 24 horas.

Si Embiid no está disponible, el entrenador en jefe de los Sixers, Doc Rivers, tendrá varias direcciones diferentes que podría tomar con su alineación titular. Los Sixers han preferido no iniciar a Dwight Howard, en parte porque el equipo tiende a no hacerlo bien cuando el jugador de 35 años juega junto a Ben Simmons. Mike Scott jugó 17 minutos sin anotar el lunes.

Simmons terminó la derrota del juego cuatro de los Sixers en el centro, defendiendo a Daniel Gafford de Washington. Los Sixers podrían comenzar el partido del miércoles de esa manera, deslizando a un jugador del perímetro a sus cinco iniciales.

Es probable que Seth Curry, con esguince de tobillo izquierdo, y George Hill, con contusión de rodilla izquierda, jueguen el miércoles.

Curry también había sido catalogado como probable para el tercer juego con dolor en el tobillo izquierdo. Jugó y anotó 15 puntos en tiros de seis de 11 en una victoria aplastante de los Sixers, y no estaba en el informe oficial de lesiones de la NBA para el Juego cuatro.

Hill ha sido la primera opción de Rivers desde el banco. El escolta veterano ha promediado 9.3 puntos con un 60 por ciento de tiros desde el piso y desde el rango de tres puntos en la serie.

Se espera que el alero de los Wizards, Davis Bertans, necesite de cuatro a seis semanas para recuperarse de una distensión en la pantorrilla derecha, informó el martes Adrian Wojnarowski de ESPN.