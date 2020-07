Estadios de béisbol usarán ruido de multitudes de videojuego durante la temporada

Los jugadores de las grandes ligas seguirán escuchando el rugido de la multitud a pesar de que las gradas están vacías cuando la temporada de béisbol se abra la próxima semana.

Siguiendo el ejemplo de dos ligas de fútbol europeas, los equipos de las Grandes Ligas (MLB) jugarán con el ruido de la multitud de su videojuego oficial a través de sistemas de sonido de estadio durante los juegos. Los ingenieros de sonido del estadio tendrán acceso a alrededor de 75 efectos y reacciones diferentes, según MLB, que ha proporcionado a los equipos sonidos de multitudes capturados de "MLB The Show".

San Diego Studios, una sucursal de Sony Interactive Entertainment, compiló el ruido durante los juegos durante varias temporadas.

Los clubes comenzaron a usar los sonidos durante los juegos de campamento de verano y podrán probarlos aún más durante los juegos de exhibición.

"Hubo cierta reticencia cuando habló por primera vez del ruido de la multitud en un estadio vacío porque no quiere hacer algo que distraiga", dijo Chris Marinak, vicepresidente ejecutivo de estrategia, tecnología e innovación de MLB. “Se escucha de una manera que es natural con el juego y en el campo. Los sonidos coinciden con lo que está sucediendo”.

La Liga Premier de Inglaterra y la Liga de España fueron las primeras en volver a la acción con el sonido de la multitud de los videojuegos. Las ligas alistaron a EA Sports para proporcionar efectos multitudinarios que diseñaron para la franquicia de videojuegos FIFA. Marinak dijo que MLB habló con varias compañías antes de decidir ir con Sony.

El béisbol espera que los ruidos de la multitud, junto con los locutores del estadio, la música y el video en el estadio, reproduzcan la experiencia en el juego lo más cerca posible sin verdaderos fanáticos en el estadio. Algunos estadios también ofrecen a los fanáticos la oportunidad de comprar recortes de fotos que se colocarán en las gradas.

El jugador del cuadro de los Cerveceros, Eric Sogard, dijo el jueves que el ruido de la multitud ayudó a intensificar la competencia para algunos muchachos durante los juegos dentro del escuadrón.

"Todavía estás concentrado en el juego, pero ese ruido es muy útil. Me di cuenta de que los primeros scrimmages con puro silencio fueron difíciles para algunos hombres ”, dijo. "Se podía oír hablar al otro piragua y fue un poco incómodo".

Los sonidos también serán audibles en radio y televisión. La liga de béisbol coreana canaliza el ruido de la multitud en los estadios, por lo que no son completamente silenciosos, pero apenas es audible durante los juegos transmitidos por ESPN.

Algunos fanáticos y locutores desconfían del ruido artificial de la multitud porque les quita una oportunidad única de escuchar las conversaciones de los jugadores durante los juegos de esta temporada. Alex Rodríguez señaló durante una conferencia telefónica de ESPN que la única vez que los fanáticos pueden escuchar ese tipo de interacción es si van a los entrenamientos de primavera.

El locutor de ESPN, Matt Vasgersian, tiene la esperanza de que todavía pueda haber algún tipo de punto dulce de audio para proporcionar un poco de todo.

"Creo que todavía nos permite capturar algo de eso y aún así hacer que la experiencia visual se sienta como en casa", dijo. "No puedo esperar a escuchar lo que escuchamos. Nadie involucrado en la transmisión de béisbol quiere comprometer la estrategia. No estamos buscando inmiscuirnos en el libro de jugadas, pero queremos escuchar cosas que tal vez no escucharíamos normalmente ".

La NBA ha estado en contacto con 2K Sports sobre el posible uso de su biblioteca de sonidos cuando la liga reanude el juego fuera de Orlando, Florida.