Fuentes: Phillies contratan a Dombrowski para dirigir operaciones de béisbol

Ya sea reconstruyendo o recargando, Dave Dombrowski ha sido un gran éxito en cada parada de las Grandes Ligas.

Su próximo proyecto: un equipo de los Phillies de Filadelfia que lleva nueve años sin un récord ganador.

Dave Dombrowski está listo para unirse a los Filis de Filadelfia como presidente de operaciones de béisbol, según dos personas familiarizadas con la decisión.

Fuentes que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato el jueves por la noche, así lo aseguraron, aun cuando el equipo no había hecho el anuncio. Se espera un anuncio oficial sobre la contratación ocurra el viernes, según una de las fuentes.

Andy MacPhail es el actual presidente de los Filis y tiene planeado retirarse después de la temporada 2021. Dijo en octubre que estaría dispuesto a hacerse a un lado para dar paso a un nuevo jefe de operaciones de béisbol.

Filadelfia reasignó al gerente general Matt Klentak dentro de la organización después de terminar 28-32 la temporada pasada.

Dombrowski, de 64 años, ha liderado las operaciones de béisbol de cuatro equipos durante más de tres décadas en las mayores, llevando a un trío de franquicias a la Serie Mundial. Sus clubes han ganado cuatro banderines y dos títulos de Serie.

Dombrowski era el gerente general más joven en la historia del béisbol cuando se hizo cargo de los Expos de Montreal en 1988 a los 31 años, y se unió a la expansión Florida Marlins en 1991. Fue el arquitecto en jefe de su equipo de campeonato de la Serie Mundial de 1997 y ayudó a reconstruir un club de los Marlins que ganó otro título en 2003, aunque Dombrowski se había ido a Detroit para entonces.

Se unió a los Medias Rojas como presidente de operaciones de béisbol e hizo una serie de adquisiciones clave, incluido el as Chris Sale, el toletero J.D. Martínez y el manager Alex Cora, que lo llevaron al campeonato de la Serie Mundial 2018 de Boston.

Dombrowski fue despedido por los Medias Rojas en septiembre de 2019 en medio de un decepcionante seguimiento del campeonato.

Conocido por perseguir agresivamente el talento de las grandes ligas, Dombrowski también ha supervisado la selección y el desarrollo de varias estrellas, incluidos Rondell White, Cliff Floyd, Josh Beckett, Justin Verlander y Rick Porcello.

Si bien siempre ha podido conseguir los mejores jugadores, tanto gastando en agentes libres como intercambiando a los mejores prospectos, Dombrowski se está haciendo cargo de una franquicia que podría no estar posicionada para gastar libremente debido a los grandes contratos existentes y la carga de la pandemia de coronavirus.

El dueño de los Filis, John Middleton, ha gastado agresivamente en las últimas temporadas, en particular contratando al toletero Bryce Harper por un contrato de $330 millones por 13 años en 2019. El equipo tiene millones más en acuerdos por Zack Wheeler, Andrew McCutchen, Jean Segura y Aaron Nola.

Una persona familiarizada con las finanzas de los Filis le dijo a la AP la semana pasada que el club perdió $145 millones durante la temporada 2020, acortada por la pandemia, que jugó sin fanáticos. La persona habló bajo condición de anonimato porque el equipo no había dado a conocer oficialmente las cifras.

Filadelfia terminó cuatro juegos por debajo de .500 la temporada pasada con el nuevo manager Joe Girardi, a una victoria de terminar una sequía de nueve años en los playoffs. Los Filis no han tenido una temporada ganadora desde que se llevaron cinco títulos divisionales consecutivos, dos banderines de la Liga Nacional y una corona de la Serie Mundial de 2007-11.