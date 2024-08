El fútbol sudamericano está de luto: muere jugador de 27 años tras desvanecerse en partido

El futbolista uruguayo Juan Izquierdo, quien se desvaneció sobre la cancha la semana pasada durante un partido de la Copa Libertadores en Brasil, falleció el martes, informaron su club Nacional y el órgano rector del fútbol en Sudamérica. Tenía 27 años.

Nacional dio a conocer el deceso “con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones”.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados”, añadió el equipo de Montevideo, sin dar más detalles sobre el fallecimiento. “Todo Nacional está de luto por su pérdida irreparable”.

La Fuerza Aérea de Uruguay informó que uno de sus aviones trasladará este miércoles su féretro a Montevideo.

La esposa del jugador, Selena, se despidió con un sentido mensaje publicado en las redes sociales de Izquierdo, con quien tiene dos hijos, entre ellos un bebé que nació pocos días antes del fatal incidente.

“Hoy me tocó despedir a mi media mitad, al amor de mi vida”, escribió Selena. “Para muchos Juan Izquierdo, para mi Juanma, mi mejor amigo, mi esposo, el papá de mis hijos, mi dos incondicional. Hoy una parte de mí muere con vos”.

Decenas de futbolistas alrededor del mundo también brindaron sus condolencias.

“Dolor, tristeza, difícil de explicar. Que en paz descanses y mucha fuerza para tu familia y amigos”, escribió Luis Suárez, el goleador histórico de la selección de Uruguay y actual jugador del Inter Miami en la MLS.

Mateo Antoni, compañero de Izquierdo en el Nacional y con quien solía compartir habitación en las concentraciones del club, compartió una emotiva carta en la que recordó algunas anécdotas de cuando compartían dormitorio.

“Me ayudaste, me aconsejaste, me apadrinaste, me exigiste, me puteaste (insultaste), me abrazaste, me reíste. Me tantas cosas que no me da para describir lo excelente persona que fuiste conmigo”, dijo.

El zaguero había recibido tratamiento desde el jueves, el mismo día en que su equipo cayó por 2-0 ante el local Sao Paulo para quedar fuera del torneo sudamericano. Izquierdo llegó al Hospital Albert Einstein con un paro cardíaco y requirió de maniobras de resucitación tras desplomarse sobre la cancha del Estadio Morumbi, por una arritmia.

“Sufrió una muerte cerebral tras un paro cardiorrespiratorio relacionado con su arritmia cardiaca”, informó la clínica el martes por la noche.

La CONMEBOL, organismo que rige el fútbol en la región, rindió también un homenaje póstumo a Izquierdo, Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, dijo: Lamento profundamente la temprana partida de Juan Izquierdo”.

“El fútbol sudamericano está de luto”, añadió Domínguez. “Mis condolencias al Club Nacional de Uruguay y para todos sus seres queridos”.

La Asociación Uruguaya de Fútbol volvió a suspender las fechas programadas del torneo Clausura, previstas para jugarse esta semana, a raíz de la condición de Izquierdo. La entidad afirmó que de momento no ha establecido de momento nuevas fechas previstas para las jornadas.

La AUF ya había suspendido las actividades en la primera y segunda división previstas para el fin de semana y las reprogramó para jugarse entre el martes y el jueves.

Sin embargo, ante el empeoramiento del estado de salud de Izquierdo, volvió a cancelar la segunda fecha del calendario, así como la tercera.

Nacido en Montevideo en 1997, Izquierdo debutó en primera en el club Cerro de su ciudad y pasó por Peñarol y Wanderers antes de emigrar al San Luis de México. Volvió a para vestir la camiseta de Nacional en 2022 y regresó a éste en 2024 tras un breve paso por el Liverpool uruguayo.

Fue una de las figuras de Liverpool en la campaña que les llevó al título nacional en 2023, el primero del club en más de un siglo.

En su vuelta a Nacional, Izquierdo pugnaba la titularidad con el veterano Sebastián Coates, integrante de la selección nacional. Disputó 23 partidos este año y anotó un gol.