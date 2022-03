Harden copa toda la atención en partido en casa con el triunfo

Probablemente no se desarrolló como lo imaginó James Harden, pero el escolta All-Star de los Sixers ganó su debut en casa el miércoles por la noche, ayudando a su equipo a remontar para vencer a los Knicks y mejorar a 3-0 con él en la cancha.

Anotó 26 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias en la victoria de los Sixers por 123-108.

Joel Embiid tuvo 27 puntos y 12 rebotes. Tyrese Maxey anotó 25 puntos.

Los Sixers se enfrentarán a los Cavaliers el viernes por la noche en Filadelfia. Aquí hay observaciones relacionadas a su victoria sobre Nueva York:

Harden tiene que trabajar para su primera victoria en casa

Harden y los Sixers se perdieron por poco un par de posibles complacedores inmediatos de la multitud.

El equipo comenzó con dos de nueve desde el piso y Harden vio un tiro de tres puntos y un tiro flotante que resonaron alrededor del aro y salieron. El intento flotante fue abierto después de una buena acción de doble arrastre con Tobias Harris y Embiid. Harden también cometió una pérdida de balón al intentar un pase audaz de toda la cancha para Matisse Thybulle. Jericho Sims agarró una tabla ofensiva y colocó el balón para poner a Nueva York adelante 18-9.

Sin embargo, Harden no tardó mucho en cambiar el impulso del juego. Convirtió una bandeja y uno y un tres con paso atrás. Thybulle luego evaluó un triple de transición y lo enlató para empatar el juego a 20-20, rompiendo una racha de uno de 16 desde larga distancia.

Harden se instaló en un ritmo familiar y no pareció tener muchos problemas para anotar 19 puntos en la primera mitad.

No hubo dudas sobre la inteligencia de Harden, pero se ve fuerte físicamente. Sus avances en línea recta han sido explosivos, y el miércoles estaba decidido a jugar a través del contacto y asegurar una victoria en su debut en casa.

Problemas defensivos en minutos sin Embiid

El juego se agrió seriamente para los Sixers cuando Embiid se dirigió al banquillo.

Harden no pudo llevar alineaciones con él mismo y tres o cuatro jugadores de la banca al éxito, falló dos tiros de falta y un triple al final del cuarto, y los Sixers perdían 44-28 a principios del segundo cuarto después de una volcada fácil de RJ Barrett, que acabó con 30 puntos y siete asistencias.

Sería difícil exagerar lo pobre que fue la defensa de los Sixers durante ese período, tanto en la transición como en la media cancha. Ningún jugador en la cancha tuvo un impacto defensivo positivo y todo el grupo miró un par de pasos atrás. Incluso con Furkan Korkmaz en el banquillo tras otra mala temporada, los Knicks se sentían cómodos atacando a cualquier Sixer en la cancha. Los cinco robos de Harden y los Sixers que lograron forzar frecuentes pérdidas de balón de Nueva York cubrieron algunos de los problemas defensivos del equipo el domingo contra los Knicks, pero las paradas parecen bastante difíciles de encadenar cuando Embiid y Thybulle están fuera.

Un punto débil evidente fue la protección del borde. Rivers se quedó con Paul Millsap como respaldo de Embiid y el veterano proporcionó poca disuasión significativa a los pilotos de los Knicks. Los rebotes defensivos también fueron molestos para los Sixers en la primera mitad, aunque gran parte de eso fue simplemente un subproducto de que los hombres grandes de Nueva York derrotaron a Embiid.

Rivers dijo antes del juego que no estaba seguro de cómo se resolvería finalmente la situación del centro suplente de los Sixers. Incluso mencionó la idea de un enfoque de comité, pero señaló que no era su preferencia. A pesar de que Rivers indicó antes del juego que Willie Cauley-Stein pronto tendría una oportunidad en la rotación, el jugador de 28 años no jugó hasta el último minuto y 15 segundos.

Los Sixers superaron a los Knicks por dos puntos en los minutos de la segunda mitad de Millsap, lo que se sintió como una gran victoria dada la continua inestabilidad defensiva del equipo. La presencia de Maxey fue masiva cuando levantó a los Sixers con una mentalidad agresiva y un paso atrás de tres. El entrenador en jefe de Kentucky, John Calipari, lo vio todo desde su asiento junto a la cancha.

Embiid sonrió luego de ver a Maxey hacer un triple difícil para extender la ventaja de los Sixers a 112-99 en el último cuarto. A lo largo de tres juegos, los Sixers tienen un trío de anotación de buena fe.

Korkmaz no apareció en la segunda mitad hasta la hora de la basura. Quizás reciba otra oportunidad en algún momento, pero sacarlo de la rotación estaba justificado y ciertamente podría haber sucedido antes.

Sigue siendo crucial para alimentar a Embiid

Al igual que el domingo, Embiid cometió dos faltas tempranas sobre Mitchell Robinson. Pero Embiid se sintió frustrado durante la primera mitad.

Perdió el balón tres veces antes del medio tiempo, no estuvo de acuerdo con varios pitidos y cometió una falta técnica en el segundo cuarto. Robinson incluso bloqueó un tiro en salto de Embiid, lo cual es algo raro. El juego después de intentar 27 tiros libres, el máximo de su carrera, Embiid acertó 11 de 13 desde la línea de tiros libres.

Harden se quedó mirando un triple abierto para comenzar el tercer cuarto, pero optó por golpear a Embiid en la pintura. La decisión desinteresada valió la pena cuando Embiid hizo una inclinación y una bandeja. Embiid luego anotó un triple asistido por Harden en la siguiente posesión de los Sixers y el déficit del equipo fue repentinamente de un solo punto.

A nadie le hubiera importado que Harden intentara ese tiro en salto de larga distancia, pero es obvio que reconoce que los Sixers están en su mejor momento cuando Embiid está completamente concentrado y confiado. Harden está feliz de rescatar a todos con jugadas difíciles, pero está en un equipo que probablemente prosperará ofensivamente si prioriza la eficiencia y alimenta a Embiid. Hasta ahora, eso va muy bien.

Tobias Harris cometió su tercera falta a principios del tercer cuarto y luego experimentó una mala racha ofensiva. Harden se irritó cuando Harris dejó pasar un triple abierto y regateó hacia el tráfico, manteniendo los ojos en el alero veterano y diciéndole "Vamos" mientras los Sixers volvían a la defensiva.

Sin embargo, la producción de Harris mejoró en relación con los últimos dos juegos, ya que registró 14 puntos en 5 de 10 tiros, siete rebotes y dos bloqueos.