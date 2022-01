Hurts envía carta a Washington tras accidente con fanáticos

El mariscal de campo de los Eagles, Jalen Hurts, envió el martes una carta al equipo de fútbol de Washington y a los funcionarios de la NFL en un intento de evitar futuros incidentes como el que sucedió en FedExField el domingo por la tarde.

Después de la victoria de los Eagles por 20-16 sobre Washington, Hurts caminaba por el túnel, cuando 8-10 fanáticos cayeron hacia él mientras la barandilla de las gradas colapsó parcialmente.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Hurts, de 23 años, resultó ileso, pero el incidente podría haber sido mucho más severo para él y los fanáticos.

"Traté de manejar la situación con mucho aplomo y algo de compasión por las personas que cayeron, de verdad", dijo Hurts el martes. “Pero sé que podría haber sido mucho peor. Y no me di cuenta hasta después del hecho, teniendo un tiempo para reflexionar y pensar en ello".

El domingo, Washington emitió un comunicado diciendo que a los fanáticos que cayeron al campo se les ofrecieron evaluaciones médicas en el lugar.

Varios de esos fanáticos refutaron públicamente esa parte de la declaración a ESPN.

"Solo quería ver qué se podía hacer para asegurarme de que no vuelva a suceder", dijo Hurts. "Eso es todo lo que realmente me importa. Ese es un incidente muy trágico y podría haber sido mucho peor, mucho, mucho peor. Pero no quiero que vuelva a suceder".