Joel Embiid asegura tres años adicionales con los Sixers

Joel Embiid firmó una extensión de su contrato con los Sixers que garantiza que el jugador permanezca con el equipo de Filadelfia por tres años.

Se trata de un acuerdo de aproximadamente $192,9 millones para la temporada 2028-29, informó Ramona Shelburne de ESPN el viernes por la mañana.

El siete veces All-Star está listo para ganar aproximadamente $51,4 millones en la temporada 2024-25 y $55,2 millones en 2025-26, según Spotrac. La extensión comenzará en la campaña 2026-27.

Los Sixers ratificaron más tarde que Embiid firmó una extensión "de varios años".

"Empecé en los Sixers y quiero estar aquí por el resto de mi carrera. No tenía idea cuando me reclutaron como un chico, de 20 años de Camerún, lo afortunado que era de estar en Filadelfia", comentó Embiid en un comunicado de prensa del equipo. “A pesar de todos los altibajos, esta ciudad y los fanáticos han sido todo para mí, y estoy muy agradecido por la forma en que me han acogido. Quiero agradecerles (a los socios gerentes Josh Harris y David Blitzer) y a toda la organización. Filadelfia es mi hogar y es hora de darle a esta comunidad un campeonato de la NBA”.

