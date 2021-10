Lane Johnson regresa tras pausa por cuidado de salud mental

Lane Johnson emitió el lunes por la mañana un comunicado sobre sus batallas personales con la ansiedad y la depresión antes de retornar a jugar a los Eagles después de una pausa de tres juegos.

El jugador, de 31 años, perdió los dos partidos contra Carolina y Tampa Bay. El equipo dijo que su ausencia se debió a un "asunto personal" y no se dieron más detalles hasta el lunes por la mañana.

Aquí está la declaración completa de Johnson, que compartió en Twitter:

“Me gustaría agradecer a todos por su comprensión y apoyo durante las últimas dos semanas. Agradezco las notas y los mensajes positivos, ya que he trabajado duro para restaurar mi vida personal. La depresión y la ansiedad son cosas con las que me he enfrentado durante mucho tiempo y las he mantenido ocultas a mis amigos y familiares. Si están leyendo esto y tienen dificultades, deben saber que no estás solo”.

“Estoy emocionado de volver a unirme a mis compañeros y entrenadores. ¡Estoy agradecido por toda la comunidad de los Eagles y espero seguir jugando frente a (los) mejores fanáticos del mundo!".

Durante su ausencia, los entrenadores y compañeros de equipo de Johnson le expresaron continuamente su apoyo sin revelar su asunto personal.

Una selección de primera ronda en 2013, Johnson es uno de los jugadores con más antigüedad en la lista. También ha sido Pro Bowler en tres ocasiones y los Eagles tradicionalmente han sido mucho mejores con él en el campo.

Los Eagles reanudarán su horario el domingo en Las Vegas después de una semana de descanso después de jugar el jueves por la noche.