LeBron James se une a Barbie para crear un nuevo muñeco Ken

Mattel, creador de Barbie, anunció el miércoles que la superestrella de los Lakers, LeBron James, será el primer atleta profesional en tener su propio muñeco Ken a su imagen.

James se convertirá en el primer "Kenbassador" de Mattel en colaboración con la Fundación de la Familia de LeBron James, con la esperanza de "inspirar y contribuir a un mundo mejor para todos".

"De niño, tuve la suerte de tener modelos a seguir que no solo me inspiraron, sino que también me mostraron lo que se puede lograr con trabajo duro y dedicación", declaró James en un comunicado de prensa. "Ahora, como adulto, entiendo lo vital que es para los jóvenes tener figuras positivas a las que admirar", agregó.

"Por eso, colaborar con Barbie para lanzar el muñeco Kenbassadors de LeBron James es un gran honor. Es una oportunidad para reconocer el poderoso impacto de los modelos a seguir que inspiran confianza, inspiran sueños y muestran a los niños que ellos también pueden alcanzar la grandeza", señaló.

¿Cuándo sale el muñeco Ken de LeBron James?

El muñeco Kenbassador de LeBron James estará disponible a partir del lunes 14 de abril. El precio es de $75 por muñeco.

Estará disponible en tiendas Target seleccionadas. Las compras en línea se pueden realizar en Target, Amazon, Walmart y Mattel Creations.

Mattel donará un ejemplar del libro infantil de James, "I Am More Than", a Save the Children, por cada muñeco vendido en Target y Target.com del 14 al 19 de abril, hasta un máximo de 5,000 ejemplares.

Además, Barbie hará una donación a la Fundación de la Familia de LeBron James para "ayudar a inspirar el potencial ilimitado de cada niño e invertir más recursos para generar un cambio generacional para los niños y las familias de Akron, Ohio, la ciudad natal de James".

"Para la Fundación Familiar de LeBron James y las familias a las que ayudamos, esto es mucho más que un muñeco. Representa la realidad de que un niño de cualquier lugar puede marcar la diferencia", dijo Michele Campbell, directora ejecutiva de la fundación. "Nos sentimos sumamente honrados de colaborar con Barbie para seguir inspirando a la próxima generación y celebrar el compromiso inquebrantable de LeBron con su comunidad al contribuir a través del muñeco LeBron James Kenbassadors", agregó.

Un vistazo más de cerca al muñeco Ken de LeBron James

James ya se ha convertido en una figura de acción. Pero a diferencia de las versiones de juguete de McFarlane Toys y Starting Lineup, que lo representan con el uniforme de la NBA, el muñeco Ken presenta un atuendo ajustable con múltiples accesorios, similar al look de túnel antes del partido.

El muñeco viene con una chaqueta universitaria personalizada sobre la camiseta "We Are Family" de la Fundación de la Familia de LeBron James, zapatillas Nike Terminator High, auriculares Beats, gafas de sol, una riñonera, un reloj y su eterna banda "I Promise".

El muñeco no solo captura el estilo de James, sino también su altura. Será 2.5 centímetros más alto que el muñeco Ken estándar y vendrá en un empaque personalizado más grande.

¿Por qué Mattel celebra a Ken?

Ken, el mejor amigo y seguidor de Barbie desde hace mucho tiempo, celebrará su 65 aniversario en 2026.

"Nos entusiasma presentar a los fans una nueva presentación de Ken que celebra a LeBron como modelo a seguir, su estatus de ícono y su impacto duradero en la cultura y su dedicación a dar un ejemplo positivo para que la próxima generación alcance su potencial ilimitado", afirmó Krista Berger, vicepresidenta sénior de Barbie y directora global de muñecas en Mattel.

Mattel anunció que, junto con el muñeco de LeBron James, honrará a otros Kenbassadors.