“No iré”: Messi le cierra la puerta a la próxima Copa Mundial del 2026

BEIJING, China- El capitán de la selección argentina de fútbol, Lionel Messi, afirmó este martes que no entra en sus planes participar en la próxima edición de la Copa del Mundo, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

"Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial", aseguró el astro argentino en una entrevista con el medio deportivo chino Titan Sports.

En la conversación mantenida en la cuenta oficial de la revista deportiva en la aplicación de vídeos cortos china Kuaishou, el reciente fichaje del Inter de Miami respondió a preguntas de actualidad de interés para los aficionados chinos, de los que dijo: “Siempre han sido buenos con nosotros”.

Messi declaró que pudo ver la final de la Liga de Campeones ganada por el Manchester City a pesar de la diferencia horaria en el gigante asiático, y afirmó que Pep Guardiola, con el que mantiene “contacto con frecuencia”, tras el título continental ha demostrado que “es el mejor entrenador del mundo”.

Un puesto al que no aspira Messi en el futuro, aunque dejó una puerta abierta al destacar que “no tiene claro” si sus pensamientos no cambiarán.

El delantero de la Albiceleste también quiso destacar su “estrecha relación” con el Barcelona, aunque relató que para él “es raro ver” que sin estar presente griten su nombre, sin dejar de considerarlo también “algo hermoso”.

Messi se encuentra en China con la selección de Argentina, vigente campeona del mundo, donde disputará sus dos últimos amistosos antes de las eliminatorias de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Australia en Beijing, el próximo jueves, y frente a Indonesia en Yakarta el día 19.

El duelo de la Albiceleste ante los 'Socceroos' será la reedición del enfrentamiento que tuvieron el pasado 3 de diciembre en el estadio Ahmad bin Ali de Al-Rayyan en los octavos de final del Mundial de Catar 2022, en el que el cuadro de Lionel Scaloni venció por 2-1 con goles de Messi y Julián Álvarez, y con muchos apuros.