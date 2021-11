Messi gana su séptimo Balón de Oro

PARÍS, Francia - El delantero argentino Lionel Messi consiguió este lunes su séptimo Balón de Oro, el galardón más prestigioso entregado a un futbolista profesional.

"Es algo extraordinario, algo que nunca pensé", dijo Messi. "Varias veces me tocó ganar este premio y tenía impresión de que me faltaba algo con Argentina. Este año pudo darse, el sueño que buscaba desde hace años, que se me escapaba y al fin llegó. Este premio es por eso, por lo que hicimos en la Copa América y quiero compartirlo con ellos", agregó.

Messi se sobrepuso al delantero polaco Robert Lewandowski, el otro finalista para el premio que entrega la revista France Football. De esta forma, el astro del Paris Saint-Germain, de 34 años, estiró su cantidad de Ballon d'ors sobre el portugués Cristiano Ronaldo, quien ha conseguido cinco.

Este año Messi no era favorito natural, pero su triunfo en la Copa América acabó desequilibrando la balanza frente a Lewandowski, que vio como el Bayern de Múnich caía en semifinales de la Liga de Campeones con él lesionado y que Polonia no podía superar la primera ronda de la Eurocopa pese a sus tres tantos.

En 2020 no se realizó la premiación debido a la pandemia del COVID-19. El argentino dijo que la revista France Football debería de todas maneras otorgarle al polaco el premio del 2020, ya que a su entender Lewandowski fue el mejor esa temporada.

Messi, el último en ganarlo en 2019, hizo valer la victoria de Argentina en la Copa América y la Copa del Rey con el Barcelona, además de haber acabado la temporada como máximo goleador de su campeonato.

Es la primera vez que un jugador del PSG se hace con el premio y la primera que recae en la liga francesa desde que en 1991 lo hiciera el galo Jean-Pierre Papin, que era del Olympique de Marsella.