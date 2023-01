Observaciones de los Eagles: Hurts y su pandilla están en ruta al Super Bowl

Read in English here

Sabe a triunfo y Filadelfia lo sabe.

Tras ganar el Campeonato de la NFC en el Lincoln Finantial Field del sur de la ciudad los Eagles aseguraron su paso al Super Bowl.

Aquí están las 10 observaciones sobre la victoria de los Eagles 31-7 sobre los 49ers el domingo:

1. Lo más impresionante de este equipo de los Eagles no es la ofensiva, que acumuló 28 puntos en la defensa número 1 de la NFL. Y no es la defensa, que ha permitido solo dos touchdowns en dos juegos de postemporada.

Honestamente, lo más impresionante de este equipo es cuán concentrado está en el proceso y se apega a la filosofía de Nick Sirianni de preocuparse solo por la próxima jugada, la próxima reunión, la próxima sesión de cine.

He estado en el vestuario todos los días desde las OTA y ni una sola vez escuché a alguien hablar sobre el Super Bowl. Simplemente no piensan de esa manera. Y eso se debe a Sirianni, un tipo que nunca fue entrenador en jefe en ningún nivel hasta el año pasado.

Desde Jalen Hurts hasta el último miembro del equipo de prácticas, el mensaje era el mismo sin importar con quién hablaras: no estamos pensando en el futuro, no estamos pensando en el pasado, todo lo que podemos controlar es el momento. . Pero no solo lo dijeron, lo creyeron. El buy-in fue del 100 por ciento, y eso permitió que este equipo navegara cualquier desafío que enfrentara, ya sea que casi desperdiciara una ventaja de 17 puntos sobre los Lions el día inaugural, que los Colts estuvieran 10 menos abajo en el último cuarto, perdiendo dos seguidos. Gardner Minshew o salir del paso en el final de la temporada regular contra los Giants.

No se llega tan lejos sin talento, que siempre supimos que tenían. Pero tampoco llegas tan lejos sin un increíble nivel de concentración, disciplina y preparación, y está bastante claro que este equipo también tiene mucho de eso.

2. Hurts no fue muy bueno y sus números de pase fueron muy modestos: 15 para 25, 121 yardas, sin TD, sin INT. Después del primer cuarto, lanzó solo 50 yardas. ¿Pero sabes lo que hizo? Exactamente lo que tenía que hacer. Sin pérdidas de balón, sin errores.

Todos vimos a los 49ers mostrar numerosos lapsos de disciplina. Una mascarilla, una rudeza al pateador, una falta personal, una rudeza innecesaria: 12 penales en total. Los Eagles no tenían nada de eso, y creo que ese es el efecto que Hurts tiene en este equipo. Hay una verdadera fuerza y ​​calma en él que impregna esta lista, y todos deberíamos saber ahora que eso es enorme en este momento de la temporada. Esa confianza interior, esa fe inquebrantable en sí mismo y en sus compañeros.

Hurts es el octavo mariscal de campo en llevar a un equipo al Super Bowl antes de cumplir 25 años, un grupo que incluye a Tom Brady, Dan Marino y Patrick Mahomes. Esta es la compañía en la que Hurts está ahora mismo. Tal vez sus números no eran especiales, pero seguro que lo es.

3. Howie Roseman ahora ha construido dos equipos de Super Bowl en un lapso de seis años con diferentes entrenadores y diferentes mariscales de campo y un roster diferente en un 90 por ciento, y es increíble pensar lo lejos que ha llegado personalmente desde que perdió el título de GM en 2015 y luego haciéndolo restaurar.

Iba a costar mucho compensar sus fallas en la primera ronda: el bombero Danny, Marcus Smith, Jalen Reagor, pero lo ha hecho y mucho más. Lurie le dio a Roseman la oportunidad de crecer y aprender de sus errores, y Lurie le devolvió el dinero construyendo dos equipos de Super Bowl.

Esta pasada temporada baja podría ser la mejor que hayan tenido los Eagles. Una victoria más y el tipo que fue degradado a supervisar la cinta médica hace siete años estará de camino a Canton.

4. Qué postemporada tan increíble está teniendo Haason Reddick. Estamos viendo al mejor cazamariscales de los Eagles desde Reggie White, y tan bueno como fue durante la temporada regular, lo ha llevado a un nivel completamente nuevo en la postemporada. Después de su actuación dominante de 1.5 capturas contra los Giants, Reddick destrozó a los 49ers el domingo, agregando dos capturas más para un récord de franquicia de 3.5 capturas en esta postemporada.

Reddick es implacable y nunca se contenta con despedir al mariscal de campo, siempre busca forzar un balón suelto. Su captura en el primer cuarto no solo forzó un balón suelto de Purdy, sino que lo dejó fuera del juego. En su segunda captura, sobre Josh Johnson, se le ocurrió el balón al final de la jugada, pero los árbitros dictaminaron que Johnson estaba derribado por contacto antes de que Reddick le arrancara el balón. Cerca de otro saco de tiras. Luego, Reddick simplemente se abrió camino hacia el balón suelto cuando Johnson perdió el balón con un minuto antes del medio tiempo, preparando el tercer touchdown de los Eagles.

Incluyendo la postemporada, Reddick ahora tiene 19.5 capturas este año. La mayoría desde que White estableció el récord de franquicia de 21 en 1987. Reddick simplemente está jugando como loco. Nick Bosa va a ser el Jugador Defensivo del Año de la NFL, pero seguro que no fue el mejor corredor en el campo el domingo.

5. Nadie le envió a Shane Steichen el memorándum de que no puedes competir contra los 49ers. Tremendo trabajo de Steichen navegando la ofensiva a través de algunos momentos difíciles cuando los Eagles simplemente no podían hacer nada en el juego aéreo y hacerlo corriendo el balón contra un equipo contra el que se supone que no puedes correr.

Los 49ers fueron el número 2 en la NFL en defensa contra la carrera este año, y habían permitido tres touchdowns por tierra en sus últimos nueve juegos. Pero esta línea ofensiva y estos corredores son especiales, y tan duros, rápidos y físicos como los 49ers son a la defensiva, no hubo competencia.

Los Eagles tuvieron muchos pases en tres series tempranas consecutivas que terminaron en despejes. Pero después de eso, Steichen martilló el ataque terrestre y cuando funcionó, se quedó con él. Los Eagles no lanzaron y no necesitaban lanzar.

Son solo el quinto equipo en la historia con cuatro touchdowns terrestres en un juego de campeonato de la conferencia, y eso también estableció un récord de postemporada de la franquicia. Corrieron para 148 yardas contra un equipo que permitió 78.

Es por eso por lo que va a ser entrenador en jefe, si no el año que viene, poco después.

6. Me pregunto dónde está hoy la multitud de FIRE JONATHAN GANNON. La defensa de los Eagles fue fenomenal, y ya son dos semanas seguidas... Permitieron dos touchdowns en dos juegos de postemporada, y la clave del domingo fue que taclearon y, aparte del TD de Christian McCaffrey, no permitieron que las armas de los 49ers recogieran las yardas después de la atrapada por la que son conocidos.

Eran físicos, presionaban, no permitían grandes jugadas. Esta fue una actuación dominante contra una ofensiva de los cinco primeros. Siguieron metiendo a los 49ers en tercera y larga, y no pudieron convertir.

Pensé que Chauncey Gardner-Johnson, Reed Blankenship, Brandon Graham, Josh Sweat, Avonte Maddox, Kyzir White y Javon Hargrave fueron particularmente activos. Diablos, eso es casi todo el mundo. Y no me importa qué QB tenían los 49ers. Jugaron a quien jugaron. Y ahora están en el Super Bowl.

Los 49ers pueden tener el ranking defensivo No. 1, pero los Eagles tienen la mejor defensa de la liga.

7. Dave Zangaro y yo hablamos durante la semana sobre la ventaja que tiene Sirianni sobre Kyle Shanahan en términos de entrenamiento en el juego, y lo vimos en el primer cuarto. Los Eagles desafiaron el pase incompleto de Purdy que fue anulado y llamado balón suelto, y los 49ers no lograron desafiar la "atrapada" de DeVonta Smith que las repeticiones mostraron claramente que golpeó el suelo y condujo al primer touchdown de los Eagles.

Este es el tipo de cosas que Sirianni siente que hace mejor ahora que no dirige las jugadas. Shanahan ordena las jugadas y él y su personal se perdieron esa.

8. Tanto crédito para ambas líneas. La línea O dominó. La línea D dominaba. Los Eagles tienen las dos mejores líneas de la liga, y cuando tienes eso, tienes la oportunidad de ganar todas las semanas, pase lo que pase.

Es increíble que Graham, Jason Kelce y Fletcher Cox, tres muchachos que Andy Reid trajo hace una década, sigan siendo el corazón y el alma de este equipo de fútbol. Y el hilo que une al equipo de 2017 con este. Esos tres muchachos ya eran Águilas de todos los tiempos antes de esta temporada. Ahora se dirigen a otro Super Bowl.

Pero no son solo ellos. Todos en ambas líneas están jugando con las luces apagadas. Si vas a vencer a los Eagles, tendrás que enfrentarlos desde el principio, y no creo que nadie pueda.

9. Me encanta la forma en que todos estos corredores trabajan juntos y juegan juntos. Miles Sanders sigue siendo "el tipo", pero cuando puedes atacar a una defensa con tres corredores con diferentes conjuntos de habilidades y diferentes fortalezas como Sanders, Kenny Gainwell y Boston Scott, eso es realmente difícil de detener.

Pero no solo son talentosos, todos son tan complicados. Estupendo en la línea de gol. Grandes jugadas en grandes momentos. Hubo un punto el domingo por la noche en el que los Eagles realmente no pudieron hacer mucho en la ofensiva, y Gainwell conectó un par de jugadas importantes, y eso pareció realmente impulsar la ofensiva.

Y Sanders fue una selección de segunda ronda, pero no olviden que Scott fue despedido del equipo de prácticas de los Saints y Gainwell fue una selección de quinta ronda. grupo divertido tremendo grupo.

10. Los últimos dos entrenadores en jefe que Lurie contrató llevaron a los Eagles al Super Bowl en su segundo año.