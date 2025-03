Sin Neymar ni Messi, arranca el último año de eliminatorias del Mundial

La disputa de la fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 comienza a marcar el final del camino hacia la cita norteamericana, cuyo inicio se dio el 7 de septiembre de 2023.

De momento, Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia, Brasil y Paraguay están en la zona de clasificación directa, mientras que Bolivia se sitúa en la casilla que da derecho a la repesca con otras cinco selecciones de Asia, África, Concacaf y Oceanía.

La serie Rumbo al Mundial de Telemundo continúa con la cobertura exclusiva de los partidos en casa de Brasil y Argentina de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con una nueva alineación de comentaristas.

La acción comienza en VIVO el jueves 20 de marzo a las 8 p.m. ET con el programa previo al partido por Universo, seguido del enfrentamiento entre Brasil y Colombia a las 8:30 p.m. ET por Telemundo. La emoción continúa el martes 25 de marzo con Argentina vs. Brasil en vivo a las 8:30 p.m. ET por Telemundo.

Argentina, actual campeón mundial y con el boleto prácticamente asegurado con 25 puntos, aunque sin su estandarte Lionel Messi, visita el viernes 21 de marzo en Montevideo a una Uruguay que lo escolta con 20, mientras que Ecuador, tercero con 19, recibe el mismo día en Quito a Venezuela, octavo con 12.

El cuarto y el quinto ubicados, Colombia, con 19 puntos, y Brasil, con 18, se verán las caras este jueves 20 de marzo en Brasilia, y Paraguay, sexto con 17, será local ante Chile (9 puntos) en Asunción.

Bolivia, séptimo en la tabla con 13 enteros, irá a los pagos de un necesitado Perú, que apenas suma 7 unidades.

PARAGUAY YA METE MIEDO

La Albirroja vivió un 2024 de ensueño, con triunfos sobre Brasil (1-0), Venezuela (2-1) y Argentina (2-1), y empates con Uruguay (0-0), Ecuador (0-0) y Bolivia (2-2).

Aunque el capitán Gustavo Gómez se perderá los partidos contra Chile en Asunción y Colombia en Barranquilla por una lesión en el ligamento colateral, el seleccionador Gustavo Alfaro ha transmitido tranquilidad con el llamado de las figuras de mejor presente, y de contera ha sorprendido con el llamado de cuatro debutantes.

Entre los llamados se destacan Miguel Almirón, del Atlanta United; Julio Enciso, del Ipswich Town inglés; Junior Alonso, del Atlético Mineiro brasileño; Ramón Sosa, del Nottingham Forest inglés; Ángel Romero, del Corinthians brasileño, y Antonio Sanabria, del Torino italiano.

CHILE QUIERE VOLVER A CREER

Acosados por la sombra de la eliminación y con la mira en el séptimo puesto, el de la repesca, como única tabla de salvación, la Roja dirigida por Ricardo "el Tigre" Gareca quiere seguir pensando en que lentamente ha recuperado la memoria futbolística.

En la última doble jornada obtuvo cuatro de seis puntos en juego merced al 0-0 sustraído de Lima a la selección de Perú, y la vibrante goleada a Venezuela por 4-0 en Santiago.

Coincidencia o no, los buenos resultados aparecieron con el regreso de Arturo Vidal. Y pese al incómodo penúltimo puesto actual, dos sorpresas en la convocatoria han dado a la hinchada nuevos motivos para creer: la presencia del máximo goleador de la Liga, el argentino Fernando Zampedri, y la vuelta de Alexis Sánchez.

BRASIL EN ALZA

Para el juego del jueves contra Colombia en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, el seleccionador Dorival Júnior, podrá contar con figuras en su máximo rendimiento: Alisson Becker, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Raphinha, Rodrygo y Vinicius Junior.

Neymar, inicialmente convocado tanto para el partido contra Colombia como para el del 25 de marzo en Buenos Aires contra Argentina, y que no juega con la Canarinha desde 2023, fue liberado de la concentración el pasado viernes de común acuerdo para evitar una recaída en su lesión de rodilla.

El exjugador del Barcelona, el PSG y el Al Hilal fue reemplazado en la lista por Endrick, talento de 18 años del Real Madrid.

COLOMBIA A LA BAJA

En la selección Cafetera, Jhohn Jader Durán, delantero del Al Nassr saudí, no podrá jugar contra los brasileños por suspensión.

Otra baja sensible para Colombia la deparará el atacante del Bournemouth inglés Luis Sinisterra. Johan Carbonero, del Internacional de Brasil, tomará su lugar.

El seleccionador Néstor Lorenzo sigue confiando en el liderato de James Rodríguez, quien se integró recientemente al León mexicano.

PERÚ TIENE NUEVO PLAN

El valor de las acciones de la Bicolor en las eliminatorias se desplomó hasta el último puesto y en esa caída fueron sacrificados dos técnicos, el peruano Juan Reynoso y el uruguayo Jorge Fossati.

Con apenas 7 puntos de 36 posibles, que equivalen a un magro aprovechamiento del 19.4%, la "papa caliente" la ha recibido el argentino nacionalizado peruano Oscar Ibáñez, quien fue preparador de porteros cuando los peruanos eran dirigidos por Ricardo Gareca.

A falta de 18 puntos, Ibáñez ha trazado dos desafíos. El primero ya lo resolvió: persuadir al máximo goleador Paolo Guerrero de poner fin a su idea de jubilación.

Ahora le resta elevar la moral de sus nuevos pupilos con una victoria en casa este jueves a expensas de Bolivia y arañar algo el 25 de marzo en su visita a Venezuela.

BOLIVIA QUIERE MÁS

Con 13 puntos en 12 partidos jugados, la Verde tiene lo que desea en la antesala de la decimotercera fecha de las eliminatorias: las selecciones de Venezuela (octava con 12), Chile (novena con 9) y su rival de este martes en Lima, Perú (décima con 7).

El séptimo puesto que ocupa Bolivia da derecho a jugar el partido de repesca, pero el entrenador Eduardo Villegas y sus pupilos creen tener arsenal para luchar por más. Con esa misión viene preparándose un trío ofensivo formado por Miguel Terceros del Santos brasileño, Ramiro Vaca del Bolívar, y Óscar López del RCD Mallorca español.

Y como para no dejar dudas de la nueva vocación por el arco contrario inoculada por el seleccionador, también han sumado a los debutantes sub-20 Lucas Macazaga, del Leganés español; Diego Arroyo, del Shajtar Donetsk ucraniano, y Roler Ferrufino, del Always Ready.

ECUADOR VA POR EL SEGUNDO LUGAR

Con el impulso que le dejó a Ecuador el triunfo en Barranquilla ante Colombia por 1-0 en la fecha anterior, los dirigidos por el argentino Sebastián Beccacece tienen dos triunfos consecutivos en estas eliminatorias, y con esa victoria frente a la selección cafetera empató en 19 unidades con los de Néstor Lorenzo.

Por lo tanto, ganar el partido frente a Venezuela de este viernes podría significar alcanzar la segunda posición del casillero por detrás de la Albiceleste y acercarse a la clasificación de la cita mundialista.

La Tri estará comandada por Moisés Caicedo, William Pacho y Enner Valencia, mientras que el portero David Cabezas, de El Nacional, y también el atacante Janner Corozo, del Barcelona, han sido convocados por primera vez para una doble jornada que completarán el próximo martes 25 ante Chile en Santiago.

VENEZUELA SE JUEGA UN MUNDIAL EN QUITO

La Vinotinto, que nunca se ha clasificado a un Mundial absoluto, ocupa el octavo lugar de estas eliminatorias a la cita norteamericana con 12 puntos, a uno de Bolivia.

Una derrota en Quito ante la Tri podría alejarlo del puesto de la repesca, a la que le apuesta todo un país que aspira a lograr una clasificación inédita de la mano del argentino Fernando Batista.

Así, el defensa venezolano Alexander González indicó esta semana que contra Ecuador intentarán sacar algo positivo para acercarse a los puestos de clasificación, "nosotros estamos con necesidad de sacar puntos, estamos haciendo las cosas bien y vamos a intentar lograr algo positivo".

URUGUAY QUIERE VOLVER A SU MEJOR VERSIÓN

Uruguay, segunda selección clasificada en las eliminatorias, aspira a presentar este viernes su mejor versión y abonar gran parte del valor de su pasaje al Mundial de 2026.

Más allá de las combinaciones que pueda ofrecer en ataque, su mejor arma parece estar en el banquillo y ser de origen argentino. Marcelo Bielsa, que dirigió la Albiceleste entre 1999 y 2004, condujo la victoria Celeste sobre su país en 2023. En tres enfrentamientos contra Argentina, ganó dos veces. Y cuando dirigía a Chile, ganó una vez y perdió otra frente a sus compatriotas.

Tras el bache sufrido con la ruidosa salida de Luis Suárez, el equipo parece que ha encontrado la calma. En la última doble fecha, ganó por 3-2 a Colombia y sacó un empate 1-1 a Brasil.

ARGENTINA QUIERE VENGANZA AUNQUE SIN MESSI

El actual campeón del mundo, líder de las eliminatorias con 25 puntos y con un pie en el próximo Mundial, cerrará este viernes la decimotercera jornada en Montevideo frente a la única selección que le ha ganado en su propia casa por 0-2 en la Bombonera el 16 de noviembre de 2023 en la quinta fecha.

Cobrar venganza con un triunfo en el estadio Centenario y sentenciar la clasificación pueden ser dos misiones más difíciles de lo imaginado sin Lionel Messi, Paulo Dybala, Gonzalo Montiel y Giovanni Lo Celso en la cancha.

El capitán, quien pasó casi un mes sin jugar un partido completo por una sobrecarga muscular, reapareció el domingo con Inter Miami, anotó un gol, pero sufrió un recrudecimiento de la lesión que lo marginará también del superclásico del próximo martes con Brasil en el estadio Monumental.