Penn Relays regresa a Filadelfia: 5 motivos para asistir a las competencias

La competencia Penn Relays reúne casi 15,000 participantes y más de 100,000 espectadores para las competencias de pista y campo más grande y antigua de atletismo.

El evento tendrá lugar desde el jueves 27 al sábado 29 de abril 2023 en el Franklin Field en el campus de la Universidad Penn, el estado más longevo que alberga competencias de atletismo y fútbol.

¿Quién participará?

La competencia incluye estudiantes desde preparatoria hasta corredores adultos. Muchos de los alumnos de preparatoria provienen de 24 estados, mientras que estudiantes de universidades provienen de 30 estados.

También, se presentará Devon Allen, el profesional de dos deportes y ganador de dos olimpiadas quien competirá este año.

¿Cómo conseguir entradas?

Los precios inician desde $25, dependiendo la locación de gradas y la fecha elegida. También se ofrecen precios especiales a estudiantes. Para adquirir tu entrada, podrás acudir a locaciones físicas, o comprando en línea.

¿Qué se puede traer y qué no?

Las políticas implementadas detallan que no tan solo no se permitirán readmisiones, sino que hay artículos que no serán permitidos en el lugar: Coches de niños, bolsas más mayores que 16’’ x 16’’ x 8, sombrillas, asientos de componente duro y también palos de selfie están prohibidas en el estadio. Sin embargo, las cámaras de mano, sabanas, asientos de material suave y comida dentro de continentes de no mas de un galón son aceptados.

¿Piensas conducir o tomar transporte público?

Si te transportas en tren, the Penn Relays tomará lugar cerca de Amtrak en la estación de la 30th Steet, y SEPTA, que ofrecerá servicios en la vía la línea Market-Frankford deteniéndose en la estación 30th Street. Si conduces, habrá estacionamiento limitado en:

Chestnut 34: Localizada en 34th & Chestnut Street.

Walnut 38: Localizada en 38 th & Walnut Street.

& Walnut Street. Walnut 40: Localizada en 40 th Street y Walnit Streets.

Street y Walnit Streets. Museum Garage: Localizado en Convention Ave. Y South Sreet.

Ten en cuenta que los organizadores recomiendan el trasporte público debido al tránsito en la sección de University City en center City, Filadelfia. Se espera la particiapación de al menos 15,000 competidores.

¿Cuál es el horario?

El horario será organizado por día, nivel y escuela. El jueves competirán los atletas de las preparatorias.

El viernes incluye competidores de preparatorias, universidades y grupos de desarrollo olímpico.

El sábado incluye a universitarios y escuelas de desarrollo olímpico.