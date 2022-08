Phillies obtienen la victoria número 10,000 de la franquicia

Rhys Hoskins conectó dos jonrones y remolcó cinco carreras para que los Phillies de Filadelfia anotaran la victoria número 10,000 en la historia de la franquicia al vencer el martes 11-4 a los Rojos de Cincinnati.

Filadelfia se convirtió en la última de las ocho franquicias originales de la Liga Nacional en alcanzar la marca. Con 10,000-11,163, los Phillies son el único equipo entre ellos con récord perdedor.

Los Yankees de Nueva York son el único equipo de la Liga Americana que supera el total de victorias de cinco cifras.

“Fue una gran noche ofensiva. Los jonrones vienen de cantazo. Ha pasado demasiado tiempo para mí”, dijo Hoskins.

Nick Castellanos jonroneó y dobló dos veces y anotó tres veces.

Darick Hall y Garrett Stubbs también pegaron jonrones por los Phillies, que ocupan el segundo lugar en la carrera por el comodín. Kyle Gibson (8-5) ponchó a 11 en seis entradas en su tercera salida sólida consecutiva.

El jonrón de tres carreras de Hoskins en el cuarto puso a los Phillies arriba 5-3. Agregó su jonrón número 26 con un corredor en el octavo.

TJ Zeuch (0-2), nacido y criado en las cercanías de Mason, Ohio, permitió 11 hits, tres de ellos jonrones, y seis carreras en más de cuatro entradas. Cincinnati ha perdido seis de siete.

“Los jonrones lo atraparon”, dijo el manager David Bell. "Todos los muchachos que tenemos aquí, están aquí por una razón. Se ganaron la oportunidad. Estamos con ellos todo el tiempo. Seguiremos encontrando formas de mejorar".

Gibson enfrentó a los Rojos por primera vez en su carrera de 10 años. Permitió tres carreras y seis hits sin bases por bolas.

“Me siento bastante bien. Tuve un par de comienzos difíciles a mitad de la temporada”, dijo Gibson, quien es de Greenfield, Indiana, a menos de dos horas en auto de Cincinnati.

“Cuando el equipo pone dos carreras quieres poner un cero. Soy mi peor crítico. Todo el mundo conoce el Great American Ball Park. Muchos chicos se han beneficiado de ello. Eso es lo que hace grande al béisbol. No todos los campos juegan igual. De vez en cuando tienes que hacer mejores lanzamientos. Fue divertido jugar frente a familiares y amigos", dijo.

Hall y Castellanos conectaron jonrones consecutivos en el tercero. Era el noveno para Hall y el 11 para Castellanos.

Jake Fraley y Jonathan India jonronearon por los Rojos.

Nick Maton, incluido como jugador de cuadro, reemplazó a Marsh con el único otro jardinero en la lista, Kyle Schwarber fuera con una distensión en la pantorrilla derecha. Se espera que regrese el viernes.

“Fue una de esas cosas en las que vas por el balón. Solo tienes que sacrificar un poco el cuerpo”, dijo Marsh. “Bajé un poco raro. Estaba bastante asustada al principio, pero me estoy sintiendo mejor. Vamos a dejar que los documentos del equipo echen un vistazo y vuelvan a evaluar mañana. Estaba en la segunda fila. Tenía un par de pies más por recorrer”.

Los Phillies enviaron a Marsh a hacerse una resonancia magnética.

“El médico aquí pensó que era un hematoma en el hueso. No vamos a traer a otro jugador. Vamos a ser el status quo. No cambia nada para Schwarber a menos que venga mañana y me diga que no siente nada”.

Maton podría tener tiempo en los jardines.

Stubbs conectó un jonrón de tres carreras ante el relevista de los Rojos, Reiver Sanmartin, en el noveno. Fue cuestionado por la interferencia de los fanáticos, pero se confirmó la llamada.

Sanmartin no pudo terminar el noveno. El jugador de cuadro Alejo López hizo la primera aparición en el montículo de su carrera y sacó los últimos dos outs, haciendo que Hoskins conectara un hit en una jugada forzada. López lanzó una entrada en Single-A Dayton.