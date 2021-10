Rivers saca a Simmons de la práctica y los 76ers lo suspenden

Ben Simmons fue suspendido por los 76ers de Filadelfia para el partido inaugural de la temporada el miércoles por la noche en Nueva Orleans, debido a una alegada conducta perjudicial para el equipo luego de que fuera expulsado de la práctica el martes.

El pívot All-Star de los Sixers, Joel Embiid, arremetió contra Simmons después y el entrenador Doc Rivers dijo que Simmons era "una distracción".

"Simplemente pensé que era una distracción", dijo Rivers el martes después de la práctica. “No pensé que él quisiera hacer lo que todos los demás estaban haciendo. Era temprano. No fue gran cosa. Solo le dije que debería irse. Seguimos con la práctica".

Simmons fue expulsado de la práctica del martes por no estar comprometido, informó Keith Pompey de The Inquirer. Adrian Wojnarowski de ESPN informó que Simmons "se negó varias veces a realizar un ejercicio".

Rivers, quien había llamado a Simmons un "participante pleno" en las dos prácticas anteriores del equipo, no especificó por qué eliminó a Simmons. Enmarcó la situación como un asunto del día a día, y señaló que los Sixers esperarían a Simmons en la práctica del jueves. El primer partido en casa del equipo es el viernes por la noche contra los Nets.

"No sé", dijo Rivers sobre si este sería un problema persistente. "Todos los días, en cada momento, le voy a dar a Ben la oportunidad de unirse al equipo y ser parte del equipo. Está bajo contrato. Es parte del equipo, y eso no va a cambiar. A veces sucede rápido y los muchachos vuelven a unirse. A veces no es así".

Rivers dijo que, en última instancia, su trabajo es proteger al equipo primero: "No hay realidad. Esto es deporte".

Simmons tenía programado hablar durante la disponibilidad de los medios después de la práctica de los Sixers el martes, dijo un oficial del equipo el lunes. Ya no se dirigirá a los medios de comunicación, dijo un funcionario del equipo.

Embiid habló el martes y dijo que no estaba aquí para "cuidar a los niños" de Simmons.

"En este punto, no me importa ese hombre, honestamente, hace lo que quiere", dijo Embiid después de que echaran a Simmons.

Embiid dijo que no ha hablado con Simmons y que lo que está haciendo no es su problema. Añadió que su enfoque es divertirse con los compañeros de equipo que quieren estar con el equipo y "trabajar duro".