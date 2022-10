Serie Mundial 2022: cómo los Phillies llegaron a enfrentar a los Astros

Partes de esta historia se generaron en NBC Sports Philadelphia

Los Phillies están en carrera para la Serie Mundial 2022, pero nunca fueron los favoritos ante los Cardenales, los Bravos y los Padres.

Son los subestimados o los “underdogs”, tal y como lo fueron los Eagles cuando triunfaron en el campeonato de 2018.

Lo cierto es que llegaron a ese puesto con confianza y determinación al jugar. Un ejemplo de todo ese esfuerzo fue el partido contra los Padres que los posicionó ante los Astros para la final.

Las ventajas que tiene los Astros son las siguientes: abarcan bien el campo de juego, son uno de los equipos más completos de las mayores, han ganado 106 partidos y están invictos 7-0 frente a los Mariners y los Yankees.

Por su parte, los Phillies apuestan a su gente a sus peloteros que están listos y con sed de triunfo.

Pulsa aquí para optar por la lotería de compra de boletos para los juegos en casa de los Phillies. Esto es lo que debes saber:

Podrás optar por comprar boletos para los juegos 3, 4 o 5.

La lotería cierra el registro el martes 25 de octubre a las 11:59 p.m.

Los fanáticos serán notificados el sábado 29 de octubre si fueron elegidos.

Inscribirte o registrarte no garantiza que puedas adquirir boletos.

Estas son las fechas de los partidos en el Citizens Bank Park:

Juego 3 – Lunes 31 de octubre

Juego 4 – Martes primero de noviembre

Juego 5 – Miércoles dos de noviembre

Los Phillies adoptaron el tema "Dancing on my own" como himno no oficial de su pase a la serie mundial 2022.