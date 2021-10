Simmons pudiera vestir de nuevo el uniforme de los Sixers

A pesar de que aún hay barreras para despejar, es muy probable que Ben Simmons vista el uniforme de los Sixers.

Simmons llegó a Filadelfia y se realizó una prueba de COVID-19, dijo Adrian Wojnarowski, de ESPN, información que fue validada por una fuente de NBC Sports Philadelphia.

"Voy a llamar a Woj y averiguar qué está pasando", bromeó el entrenador en jefe de los Sixers, Doc Rivers, después de la victoria de pretemporada de su equipo sobre los Nets.

Rivers dijo que "parece" que Simmons estará en la práctica una vez que apruebe los protocolos COVID, pero no tenía nada definitivo que ofrecer sobre ese tema.

Wojnarowski informó que los Sixers no sabían que Simmons volaba a Filadelfia el lunes.

Joel Embiid dijo que la llegada de Simmons es "buena para la organización" y que los Sixers son un mejor equipo con el tres veces All-Star que sin él. Sin embargo, Embiid fue realista sobre algunos de los desafíos relacionados con la presencia de Simmons.

"Personalmente, no he hablado con él desde que terminó la temporada", dijo Embiid. "Obviamente lo intenté pero no tuve éxito, como lo han hecho muchos de mis compañeros. Como dije, es lamentable, toda la situación. Pero… somos un mejor equipo con él en la cancha. Creo que habrá algunos ajustes, pero no tiene por qué ser incómodo.

“Somos profesionales. Queremos ganar; quiero ganar. Me da la mejor oportunidad de ganar, así que eso es lo que voy a hacer. Pero en cuanto a regresar y todo eso, hicimos algunos ajustes y él solo tiene que entrar y participar, y vamos a estar bien. El año pasado fuimos los primeros puestos. Como dije, él solo tiene que comprar y estaremos bien".

Los Sixers retuvieron aproximadamente $8.25 millones del salario de Simmons que debía pagar el uno de octubre. También fue multado por ausencias en el día de los medios, prácticas y juegos de pretemporada.

El jugador, de 25 años, solicitó un intercambio poco después de la derrota de los Sixers en la segunda ronda de playoffs ante los Hawks la temporada pasada y no se presentó al campo de entrenamiento. Después de todos los rumores y la tensión, la frustración y la incertidumbre, Simmons ahora está de regreso en la costa este.