Los Sixers abandonan plan de estadio en Center City y se quedan en el sur de Filadelfia

FILADELFIA - En una medida que probablemente sorprenderá a muchos, se abandonó el plan de llevar un estadio de $1,300 millones a Market Street en el centro de Filadelfia.

Este domingo, alrededor del mediodía, un representante sindical y un funcionario de la ciudad confirmaron a NBC10 que el equipo había llegado a un nuevo acuerdo con Comcast Spectacor y había dado marcha atrás en un plan que habría traído una arena al área de la intersección de las calles Market y Filbert. en las calles 10 y 11.

Ryan Boyer, presidente del Philadelphia Building & Construction Trades Council, le dijo a Lauren Mayk de nuestra cadena hermana NBC10 que, en cambio, el equipo planea demoler el Wells Fargo Center y eventualmente construirá un nuevo estadio en el sur de Filadelfia para los Sixers y Flyers.

"De hecho, conseguimos más empleos", dijo Boyer. "Para el sector de la construcción, esto es una buena noticia".

En un comunicado emitido este domingo por la tarde, funcionarios del Local 98 de la Hermandad Internacional de Trabajadores de la Electricidad también celebraron la decisión, diciendo que la medida permitirá que el distrito de estadios en el sur de Filadelfia sea "mejorado y ampliado".

“IBEW Local 98 y nuestros socios en Philadelphia Building Trades han trabajado diligentemente con los 76ers durante este prolongado proceso. Este nuevo acuerdo entre los 76ers y Comcast es una victoria significativa para los 76ers, Comcast, nuestros miembros y toda la ciudad de Filadelfia. El Stadium District en el sur de Filadelfia será mejorado y ampliado dramáticamente, brindando a los 76ers el nuevo estadio de última generación que el equipo necesita y merece", dijo un representante de IBEW en un comunicado.

Además, añadió que "Comcast también se ha comprometido a comprometer el recursos financieros necesarios para reactivar el inactivo corredor Market East, que es de importancia crítica para toda la ciudad. Para IBEW Local 98 y The Trades, un proyecto de $1.3 mil millones acaba de convertirse en un desarrollo multimillonario que creará un nuevo e impresionante distrito de estadios que mantendrá a nuestros miembros trabajando durante décadas”.

Sin embargo, el concejal general de la ciudad de Filadelfia, Jim Harrity, dijo que estaba decepcionado por la medida sorpresa. De hecho, dijo, se sintió "desconcertado".

"Me siento completamente engañado", dijo Harrity. "No voy a olvidar esto… Siento que no sólo me engañaron a mí sino que engañaron a los ciudadanos de Filadelfia y no voy a olvidar eso".

Harrity dijo que está molesto porque las escuelas de la ciudad no recibirán el dinero prometido de los impuestos que generaría el nuevo estadio.

El plan había sido aprobado por el Ayuntamiento de Filadelfia a finales de 2024.

El plan había sido polémico durante mucho tiempo, y muchos residentes de las comunidades más cercanas al sitio del proyecto protestaron contra él desde que se propuso inicialmente.

A finales del año pasado, en el período previo a la votación del Concejo Municipal sobre el proyecto, los funcionarios de la ciudad, incluida la alcaldesa Cherelle Parker, se reunieron con miembros de la comunidad de toda la ciudad para determinar el futuro del proyecto.

Antes de que el Ayuntamiento finalmente aprobara el plan el 19 de diciembre de 2024, un problema principal con el proyecto era cuánto financiamiento se incluiría en el acuerdo de beneficios comunitarios. Inicialmente, los desarrolladores propusieron un acuerdo de $50 millones, pero los residentes más cercanos al proyecto pidieron más: hasta $300 millones.

Finalmente, el Concejo Municipal aprobó el plan con un acuerdo de beneficios comunitarios de $60 millones.

Los desarrolladores habían planeado comenzar el desarrollo este año y abrir la arena en 2031.

Los funcionarios aún no han proporcionado los detalles del acuerdo que llevó a la decisión de permanecer en el sur de Filadelfia.

Pero, según una fuente con información sobre la situación, se espera que los Sixers y Flyers se asocien en un nuevo estadio en el sur de Filadelfia con Comcast Spectacor.

Los Sixers y Comcast Spectacor también trabajarán en un proyecto de revitalización para el vecindario Market East en el centro de Filadelfia, según la fuente.

Se espera que se celebre una conferencia de prensa sobre la decisión el lunes 13 de enero por la mañana.

Contactados el domingo, funcionarios de los Sixers, Comcast y la ciudad de Filadelfia no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.