Sixers caen ante los Heat

Los Sixers no pudieron improvisar una victoria el lunes por la noche sin su superestrella. El equipo perdió el primer juego de su serie de segunda ronda con los Miami Heat, cayendo ante una derrota por 106-92 en FTX Arena, de Miami.

Joel Embiid, que tiene fractura orbital derecha y conmoción cerebral, y Kyle Lowry, que tiene una distensión del tendón de la corva izquierda, quedaron fuera del primer juego.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Tyler Herro anotó 25 puntos, Bam Adebayo 24.

Tobias Harris (27 puntos), Tyrese Maxey (19) y James Harden (16) fueron los máximos anotadores de los Sixers.

El segundo juego comenzará el miércoles a las 7:30 p.m.

DeAndre Jordan abrió y los Sixers cayeron en un hoyo rápido.

Desde el 30 de abril de 2017, Jordan tuvo 0,8 segundos de tiempo de juego en la postemporada. Bam Adebayo es un jugador actual del All-Defensive Team, mientras que Jordan está muy lejos de esa etapa de su carrera.

Los Sixers perdían 15-6 cuando Jordan salió después de cuatro minutos y 12 segundos, y Adebayo ya tenía seis puntos en tres de tres tiros. La defensa pick-and-roll es inevitablemente desafiante cuando Jordan está involucrado. Jimmy Butler se topó con dos tiros en salto rectos, el segundo de los cuales estaba completamente abierto porque los Sixers fallaron en su cobertura.

La entrada de Paul Reed no sofocó a Miami. Reed cometió dos faltas tempranas y una pérdida de balón que eventualmente condujo a un triple de Butler que puso a Miami arriba 25-11.

Aún así, no le tomó mucho tiempo a Reed proporcionar más aspectos positivos que Jordan. Anotó dos aros adentro de pick-and-rolls con Harden.

Paul Millsap abrió el segundo cuarto en mitad de la zona de los Sixers. Aunque el equipo mantuvo el juego en un lugar manejable, es obvio que la mayoría de los aspectos de la defensa de los Sixers se ven afectados por la ausencia de Embiid. Después de que Victor Oladipo conectó un flotador fácil sobre Millsap, el entrenador en jefe de los Sixers, Doc Rivers, pareció hacer un gesto desde el costado de que el hombre grande en la zona debe estar más alto para quitar ese tiro. Difícil tarea para Millsap, un jugador de 37 años que jugó cero minutos en abril.

Georges Niang compitió duro, evitó errores y le dio a los Sixers un impulso intangible. Rivers ha llamado a Niang el "líder emocional" de los Sixers, y eso se sintió el lunes por la noche en los minutos finales de la primera mitad.

Harden y Maxey se combinaron para iniciar dos de 10 desde el campo y uno de seis desde el rango de tres puntos.

El enfrentamiento entre Harden y Tucker será fascinante de ver a lo largo de la serie. Es probable que los ex compañeros de equipo de los Rockets no se sorprendan de ninguna manera, pero ambos buscarán áreas ocultas donde quizás puedan obtener una ventaja. Por supuesto, arbitrar también será un área especialmente importante con esos dos. Harden solo tomó cuatro tiros libres y no estaba contento con una falta en un intento de tres puntos al final del segundo cuarto.

Maxey atrajo seis tiros libres, el máximo del equipo. Los Sixers nunca quieren que suelte el acelerador por completo, y está descubriendo formas en las que aún puede anotar cuando su defensor corta su primer movimiento o la pintura está ocupada.

Esperando que algo se pegue

Rivers reconoció que un enfoque convencional para llenar el vacío de Embiid probablemente no sería suficiente.

“Tienes que estar realmente abierto”, dijo antes del juego. “Estos son esos juegos en los que tienes que ser lo suficientemente libre y valiente para probar muchas cosas diferentes que probablemente no probarías”.

En 15 minutos, los Sixers usaron 11 jugadores.

Parecía improbable que estuvieran aguantando bien a principios del segundo cuarto, sobreviviendo en gran parte gracias a la baja tasa de éxito de Miami en tiros en zona, pero Caleb Martin luego superó a Furkan Korkmaz para restaurar una ventaja de dos dígitos de los Heat. No hay problema con que Rivers experimente y vea qué podría funcionar sin Embiid, pero los Sixers no parecen tener grandes respuestas desde el punto de vista del personal. El margen de error, tanto desde el punto de vista del entrenador como del juego, es bajo. No hace falta decir que comenzar con Jordan no funcionó bien.

En última instancia, el camino de los Sixers para ganar con su mejor jugador debe involucrar actuaciones sólidas de Harden, Harris y Maxey, errores mínimos y la confianza en sí mismos y la dureza necesarias para responder a las carreras de Miami.