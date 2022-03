Triunfo de los Nets sobre los Sixers ensanchó abucheo por Simmons

El mayor margen de derrota de los Sixers esta temporada es una derrota de 48 puntos ante los Celtics en febrero.

El juego del jueves por la noche seguramente se sintió peor.

En el regreso de Ben Simmons a Filadelfia, los Nets dominaron a los Sixers y lograron una victoria por 129-100.

Kevin Durant registró 25 puntos, 14 rebotes y siete asistencias. Seth Curry tuvo 24 puntos y Kyrie Irving agregó 22.

Joel Embiid anotó 27 puntos, el máximo del juego, en cinco de 17 tiros. James Harden logró solo 11 y falló 14 de sus 17 intentos de gol de campo.

Simmons no estuvo activo para el partido del jueves (regreso a la competencia reacondicionamiento/dolor de espalda) pero se sentó en el banquillo de Brooklyn, su primera aparición en el Wells Fargo Center desde junio pasado. Ayudó a Patty Mills a calentar antes del juego, tomando rebotes y pasando por su compatriota australiano.

Después de una larga e incómoda saga que culminó cuando los Sixers cambiaron a Simmons por los Nets y adquirieron a Harden, los abucheos que recibió el joven de 25 años fueron más predecibles que la salida del sol por la mañana.

A medida que avanzaba la noche, el producto en la cancha de los Sixers también generó abucheos. El equipo cayó a 40-25 y se enfrentará a los Magic el domingo en Orlando. Aquí hay observaciones sobre su derrota por paliza ante Brooklyn:

Los Sixers se lastiman, no pueden con el bombardeo de los Nets

Los Nets fueron tan peligrosos como lo anunciaron ofensivamente en las etapas iniciales.

Irving le dio a Brooklyn una ventaja de 7-2 cuando atrapó a Harden en un partido cruzado de transición y clavó un triple sobre él.

Curry también superó a su excompañero de cancha trasera Tyrese Maxey en sus primeros enfrentamientos. Curry obligó a Maxey a pasar volando sobre él con dos bombas falsas, y también hizo un triple de una acción de dos hombres bien ejecutada con Andre Drummond.

Los Sixers estaban decididos a atacar a los Nets, pero con demasiada frecuencia se apresuraron en sus intentos de hacerlo. Matisse Thybulle cometió una mala pérdida de balón cuando tomó un balón suelto e inmediatamente trató de pasárselo a Maxey en la zona de defensa. Condujo a un triple de Irving. Más tarde, Maxey lanzó una bola de aire de tres y le cometió una falta a Irving en un tiro en salto de media distancia. Por primera vez en mucho tiempo, parecía un joven de 21 años que se enfrentaba a estrellas veteranas en un gran partido.

En una conclusión adecuada para el primer cuarto, James Johnson estrelló una volcada de pick-and-roll notablemente fácil en la primera posesión defensiva de DeAndre Jordan. Irving luego conectó un tres en transición con una décima de segundo para el final, lo que llevó a Brooklyn a una ventaja de 40-23.

Sin embargo, ese no fue el punto más bajo de los Sixers. Una pérdida de balón en el perímetro de Jordan creó un aro y uno de Nic Claxton que puso a Brooklyn adelante 45-25. Los Nets registraron 12 de las primeras 14 asistencias del juego y fueron superiores a los Sixers en casi todas las formas perceptibles. Si bien la atmósfera cargada tal vez contribuyó a la extrema falta de precisión, está claro que los Sixers son un equipo menos defensivo que la temporada pasada y seguirán pagando los errores contra oponentes talentosos como los Nets, quienes lanzaron un 64.4 por ciento desde el piso y un 50 por ciento desde el campo. Rango de tres puntos en la primera mitad.

Necesitaba mucho más que los tiros libres de Embiid...

Los equipos dobles de los Nets no pudieron detener los frecuentes e inevitables viajes de Embiid a la línea de tiros libres.

Embiid cometió la tercera falta sobre Drummond al final del primer cuarto al golpear directamente al jugador de 28 años. Bruce Brown y Kyrie Irving también lidiaron con problemas de faltas.

En una primera mitad sombría para los Sixers, el dibujo de falta de Embiid fue el mayor positivo (y posiblemente el único). Anotó 21 de los 51 puntos del equipo antes del intermedio, derribando 15 de 19 tiros libres.

Tanto Embiid como Harris (16 puntos en 5 de 10 tiros) hicieron un par de tiros en salto de larga distancia a principios del tercer cuarto, pero es probable que los Sixers no tengan suficiente potencia de fuego cuando dependen tanto de su All- Star Big Man y Harden luchan tan severamente.

Aunque había buenas razones para dudar, Embiid no parecía tan confiado en sus compañeros de equipo como de costumbre con su pase. En una jugada posterior al tiempo muerto en el tercer cuarto, decidió que Harris no estaba abierto en la pintura y en su lugar esperó a que Harden apareciera para lograr el pase. Brown superó a Harden, lo golpeó y se fue hacia el otro lado para una volcada que aumentó la ventaja de los Nets a 27 puntos.

Salida de pesadilla para Harden

Con un tiro en salto sobre Irving en el primer cuarto, Harden superó a Reggie Miller en el tercer puesto de la lista de triples de todos los tiempos de la NBA.

Pero, en contraste con su fantástico comienzo de 5-0 como Sixer, el juego se volvió una pesadilla para Harden. Una y otra vez, condujo hacia el tráfico y no produjo nada positivo. Pensó que merecía más que sus dos tiros libres.

Los tiros a veces no caen y los silbatos a veces no suenan, pero Harden tampoco mejoró ofensivamente a sus compañeros. Thybulle (cuatro puntos, uno de cinco tiros) y Maxey (cuatro puntos, dos de siete tiros) tuvieron malas noches. Como demostró Brooklyn, poner mucha atención en Harden y Embiid no tiene por qué coincidir con miradas abiertas para todos los demás.