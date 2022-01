Cancelación de servicios para adultos mayores debido a condición de las vías

La tormenta invernal provocó interrupciones en varios servicios en el condado de Cape May, en Nueva Jersey, y se instó a las personas a permanecer atentas a los cambios.

Entre las interrupciones anunciadas, se dijo que el servicio de transporte sin tarifa solo operará para Meals on Wheels y transporte de diálisis durante este martes. También se detalló que los cuatro centros para personas mayores en el condado de Cape May (Lower Township, North Wildwood, Middle Township y Ocean City) también estarán cerrados el martes, informaron por escrito portavoces de Cape May.

Las bibliotecas de Wildwood Crest, Stone Harbor y Lower Cape también estarán cerradas, aunque la biblioteca principal estará abierta de 8:30 a.m. a 9:00 p.m.

Se anunció, además, que la reunión anual de reorganización y la juramentación del comisionado Leonard C. Desiderio fue pospuesta hasta el 11 de enero a las 3:00 p.m., Esta actividad se llevará a cabo en el Gimnasio del Centro de Entrenamiento de la Policía del Condado de Cape May.

Se instó a los residentes a mantenerse informados sobre servicios gubernamentales y cierres relacionados con el clima o aperturas retrasadas, visitando www.capemaycountynj.gov