Cierre de escuelas en Filadelfia y la región entera por la nevada de Reyes

Todas las escuelas del Distrito Escolar de Filadelfia cerrarán el Día de Reyes, seis de enero 2025, debido al paso de una potente tormenta invernal por la región.

Pulsa aquí para el listado complete de escuelas fuera de la ciudad del Amor Fraternal que también cerrará el lunes debido a la nevada de Reyes.

La Arquidiócesis de Filadelfia fue resonante a la clausura de las escuelas superiores denominando la instrucción como “flexible” de acuerdo con lo que se desate el lunes en la zona.

Si no tienes que salir de casa el seis de enero no salgas. La recomendación es no manejar si no tienes que hacer, pero si te toca debes tener en cuenta las restricciones en la carretera.

Nueva Jersey declaró un estado de emergencia por la tormenta. La mayor parte de la precipitación blanca caerá al sur del Estado Jardín y en Delaware. Sigue el pronóstico completo aquí.

