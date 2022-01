Doble golpe invernal: aquí tiempos, zonas y cómo te podría afectar

Dos golpes invernales ocuparán partes de la región esta semana laboral.

El primero llega tan pronto como entre la noche del miércoles y la mañana del jueves luego de un aumento en temperaturas a los 50 grados previo al evento.

Según el meteorólogo Steve Sosna, de nuestra cadena hermana NBC10, no se pronostica que el primer chance de lluvia o nieve tenga un impacto mayor en la región. Lo que sí podría afectar el tránsito matutino el jueves.

Una Primera Alerta fue emitida para la región de Filadelfia y áreas limítrofes desde las 4:00 a.m. a las 12:00 p.m. del jueves.

Las bandas de lluvia traicionarán a nieve antes de las 6:00 a.m. en Lehigh Valley, Berks County y los suburbios del norte y sur. La línea de precipitación se moverá rápido entre las 5:00 a.m. a las 7:00 a.m. en Filadelfia, mientras que alcanzará Delaware y el sur de Nueva Jersey desde las 7:00 a.m. a las 9:00 a.m.

Estamos hablando de una capa leve de nieve, no más de dos a tres pulgadas, que podría acumularse en los autos y en las zonas no tratadas.

La mayor cantidad de precipitación en forma de lluvia o nieve caerá entre las 6:00 a.m. a las 11:00 a.m.

Tras ese embate invernal se espera que las temperaturas se desplomen hasta los 20 a 30 grados con cielos nublados.

La segunda ronda invernal llegará el sábado a la zona y no todo0s recibirán el mismo impacto. Quédate pendiente a TELEMUNDO 62 para actualizaciones o descarga la aplicación gratuita.