Instan a la precaución en las vías en, durante y después de la tormenta invernal

Como preparación para la potente tormenta invernal que se avecina, el Departamento de Transporte de Pensilvania (PennDOT) y la Comisión de Turnpike de Pensilvania (PTC) aconsejaron a los automovilistas evitar todos los viajes innecesarios durante la tormenta, y anticipan que se impondrán restricciones a los camiones y otros vehículos en ciertas carreteras del estado.

"Nos hemos estado preparando para el invierno desde que terminó el último, y estamos pidiendo al público que sea nuestro aliado y que viajen con seguridad", dijo la secretaria de PennDOT, Yassmin Gramian. "Por favor, evite viajar y, si debe viajar, asegúrese de verificar las condiciones de viaje y dé a los operadores de arado suficiente espacio para que puedan hacer su trabajo de manera segura y efectiva".

A pesar de que el tráfico general en la autopista de peaje PA Turnpike se redujo en aproximadamente un 30 por ciento debido a la pandemia, los portavoces de la agencia dijeron que el tráfico comercial crítico continúa durante este tiempo incluso durante el clima severo. “Si debe viajar, antes de salir, asegúrese de descargar la aplicación para teléfono inteligente 511PA para obtener avisos de tráfico de megafonía en tiempo real y manos libres. Las restricciones de velocidad y las prohibiciones de vehículos se utilizarán ampliamente durante esta tormenta y querrá estar completamente informado de cualquier cambio”, señaló Mark Compton, director ejecutivo de PA Turnpike.

A partir de la 1:00 p.m. del miércoles 16 de diciembre, PennDOT y PTC anticipan que las restricciones de vehículos comenzarán a implementarse gradualmente en el Nivel 1 del plan de restricción de vehículos para eventos climáticos en las siguientes carreteras:

Todas las millas en dirección norte y sur de la Ruta 33;

Interestatal 76 (Schuylkill Expressway) desde Pennsylvania Turnpike hasta Interestatal 95;

Todas las millas en dirección este y oeste de la Interestatal 78;

Interestatal 80 desde Interestatal 99 hasta la frontera de Nueva Jersey;

Todas las millas en dirección norte y sur de la Interestatal 81;

Todas las millas en dirección norte y sur de la Interestatal 83;

Todas las millas en dirección este y oeste de la Interestatal 84;

Interestatal 95 desde la frontera de Delaware hasta la frontera de Nueva Jersey;

Todas las millas en dirección este y oeste de la Interestatal 283;

Todas las millas en dirección norte y sur de la Interestatal 380;

Interestatal 476 desde Pennsylvania Turnpike hasta Interestatal 95;

Todas las millas en dirección este y oeste de la Interestatal 676;

Todas las millas en dirección norte y sur de la Interestatal 295;

Todas las millas en dirección este y oeste en la Pennsylvania Turnpike desde el cruce de Breezewood hasta la frontera de Nueva Jersey; y

Todas las millas en dirección norte y sur en la extensión noreste de Pennsylvania Turnpike (Interestatal 476) desde la Interestatal 76 hasta el cruce de Clark Summit.

Bajo las restricciones de Nivel 1, los siguientes vehículos no están permitidos en las carreteras afectadas:

Tractores sin remolques;

Tractores que remolcan remolques cerrados descargados o con carga ligera, remolques abiertos o remolques cisterna;

Tractores que remolcan remolques tándem descargados o con carga ligera;

Camiones de reparto de carga cerrados que cumplan con la definición de CMV;

Vehículos de pasajeros (automóviles, SUV, camionetas, etc.) con remolques;

Vehículos recreativos / autocaravanas;

Autobuses escolares, autobuses comerciales y autocares; y

Motos

A partir de las 4:00 p.m. del miércoles 16 de diciembre, PennDOT y PTC anticipan que las restricciones de vehículos comenzarán a implementarse gradualmente para reflejar el Nivel 3 del plan de restricción de vehículos para eventos climáticos en las siguientes carreteras:

Todas las millas en dirección norte y sur de la Ruta 33;

Todas las millas en dirección este y oeste de la Interestatal 78;

Interestatal 80 desde Interestatal 99 hasta la frontera de Nueva Jersey;

Todas las millas en dirección norte y sur de la Interestatal 81;

Todas las millas en dirección norte y sur de la Interestatal 83;

Todas las millas en dirección este y oeste de la Interestatal 84;

Todas las millas en dirección este y oeste de la Interestatal 283;

Todas las millas en dirección norte y sur de la Interestatal 380;

Interestatal 476 desde Pennsylvania Turnpike hasta Interestatal 95;

Todas las millas en dirección este y oeste en la Pennsylvania Turnpike desde el cruce de Breezewood hasta la frontera de Nueva Jersey; y

Todas las millas en dirección norte y sur en la extensión noreste de Pennsylvania Turnpike (Interestatal 476) desde la Interestatal 76 hasta el cruce de Clark Summit.

La agencia dijo que en carreteras con restricciones de Nivel 3, no se permiten vehículos comerciales excepto remolques cargados con cadenas o dispositivos de tracción alternativos aprobados. Además, todos los autobuses escolares, autobuses comerciales, autocares, motocicletas, vehículos recreativos / autocaravanas y vehículos de pasajeros (automóviles, SUV, camionetas, etc.) que remolcan remolques no están permitidos en las carreteras afectadas mientras existan restricciones.

Los límites de velocidad se restringirían a 45 millas por hora en estas carreteras para todos los vehículos mientras las restricciones de vehículos estén vigentes.

Se recuerda a los conductores que las carreteras no estarán libres de nieve mientras caen las precipitaciones. Con temperaturas bajo cero, las carreteras que parecen mojadas en realidad pueden estar heladas, y se necesita precaución adicional al acercarse a puentes y rampas de carreteras donde se puede formar hielo sin previo aviso.

Los conductores pueden encontrar información adicional en accediendo aquí.