Por la línea divisoria de condados se quedan sin ayuda tras inundaciones

Vecinos de Filadelfia se sienten olvidados por las autoridades, tras las repentinas inundaciones que arroparon a la región en los pasados días a causa de las lluvias que, según los expertos, no habían sido tan fuertes en los pasados 100 años.

Algunos residentes que se vieron afectados por el tiempo severo, acudieron a pedir ayuda gubernamental, pero se toparon con la noticia de que no podrán beneficiarse de los fondos de emergencia de FEMA para estos fines.

“Si hay ayuda allá afuera, para los demás, ¿por qué para nosotros no?”, cuestionó Mirna Méndez, vecina de Filadelfia. “Somos humanos, somos gente que pagamos nuestros taxes aquí y nos sentimos olvidados”.

El patio de Mirna fue arropado por una montaña de tierra en medio de las fuertes lluvias y teme que la situación se agrave.

Cuando ella supo que residentes del condado de Bucks estaban recibiendo ayuda de organizaciones como FEMA, acudió de inmediato, pero se topó con la sorpresa de que no aplicaba porque Filadelfia no está incluido en la declaración de emergencia emitida por el gobernador Tom Wolf. Su casa, sin embargo, está a calles de distancia del condado.

“Le dije, por favor, toma mi número de teléfono, mi nombre, mi dirección… ¿cuál es su nombre? No me quiso dar su nombre y me enganchó la llamada”, dijo, tras relatar que había llamado a la oficina del gobernador clamando por ayuda. “Yo me siento bien mal, porque me siento olvidada y yo no creo que el gobernador le gustaría saber lo que sus empleados están haciendo”.



Julio Mendoza, otro residente de Filadelfia afectado por las inundaciones, contó que su sótano también resultó inundado a causa de las lluvias y necesita ayuda para solucionarlo.

“Bueno, de esa manera, yo también siento que nos tienen olvidado a nosotros”, dijo, en relación a los vecinos de Filadelfia que no recibirán ayudas.

“Que, por favor, nos tome en cuenta, porque en realidad, somos todos afectados: tanto en Bucks County que está al cruzar de la calle”, concluyó.