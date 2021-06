Tormentas aisladas desatan inundaciones y destrozos en partes de la región

La formación de tormentas eléctricas y aisladas en partes de la zona, mayormente a causa de la combinación de calor y humedad, podría traer la posibilidad de inundaciones repentinas.

La tarde del lunes se generaron aguaceros dispersos, pero fuertes en los condados Chester y Delaware en Pensilvania, lo que provocó algunas inundaciones.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

SkyForce10 was over the scene of flooding in Downingtown, Pennsylvania, after storms slammed the region on Tuesday.

“La lluvia no es para todos, pero con la humedad donde se forman van a estar fuertes”, destacó la jefa de meteorología Violeta Yas.

El equipo meteorológico de TELEMUNDO 62 se mantiene vigilando el paso rápido de los sistemas pro la región. Hasta el momento hay aguaceros sobre Lehigh Valley.

“Las tormentas están siendo alimentadas por el calor del día. No creo que vayan a durar mucho más del atardecer”, agregó Yas.

El martes se rompió la cadena de la ola de calor con los aguaceros, ya que no alcanzamos los 90 grados. Se pronostica que lo mismo ocurra para el resto de la semana e incluso para el fin de semana.