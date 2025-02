¿Qué escuelas están cerradas o con retrasos el jueves por la tormenta invernal?

Una tormenta invernal se aproxima a nuestra zona con nieve, aguanieve y lluvia helada, lo que puede generar hielo en las carreteras para el trafico mananero del jueves.

Ante este panorama se esperan cierres de escuelas y algunas que abrirán con retrasos en Filadelfia y otras zonas limítrofes.

El tiempo severo podría provocar viajes peligrosos y demoras en las escuelas para el jueves seis de febrero.

La alerta temprana cubre Filadelfia, los suburbios de Pensilvania, el condado de Berks, el valle de Lehigh, el norte de Delaware y el sur de Jersey, con excepción de los puntos costeros.

Las escuelas secundarias y primarias de la Arquidiócesis de Filadelfia utilizaron X, para anunciar que los estudiantes aprenderán a través de un día de instrucción flexible el jueves.

1/5 **ARCHDIOCESAN HIGH SCHOOLS IN THE CITY OF PHILADELPHIA AND ARCHDIOCESAN PAROCHIAL ELEMENTARY SCHOOLS IN THE CITY OF PHILADELPHIA WILL UTILIZE

A FLEXIBLE INSTRUCTIONAL DAY

ON THURSDAY, FEBRUARY 6, 2025** pic.twitter.com/F3jlHuAdkE