Inician los preparativos para el embate de la tormenta Isaías

La tormenta tropical Isaías impactará Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware con lluvias torrenciales y vientos fuertes principalmente el martes.

Aunque existe la posibilidad de tormentas dispersas y severas el lunes en la tarde, el mayor impacto del sistema meteorológico en nuestra región será para el martes.

Una #PrimeraAlerta fue emitida durante todo el día por el golpe de la tormenta tropical que podría causar inundaciones severas en gran parte de la región. Entre tres a seis pulgadas de lluvia podrían caer alrededor de Filadelfia, con totales levemente más bajos cerca de la costa.

Los vientos, al contrario, estarán aún más fuertes en las zonas costeras donde se esperan ráfagas de hasta 60 – 70 mph. Todo esto redundaría en árboles caídos y la pérdida del servicio eléctrico en algunas partes.

Toda la región está bajo un aviso de tormenta tropical, que significa que condiciones serán probables o inminentes durante esa jornada. El riesgo mayor serán las inundaciones repentinas, ya que partes de la zona ya cuenta con tierra saturada debido a recientes lluvias. Es recomendable que no estacione el auto en un área propensa a inundaciones y si no tiene que conducir no lo haga, menos en una vía cubierta de agua.

El último boletín del centro meteorológico muestra que las ráfagas de la tormenta tropical Isaías serán de 85 millas por horas.

Las tormentas que ocuparán la región la noche del lunes podrían iniciar a eso de las 5:00 p.m. y aunque no afectarán a toda la región, podrían ser severas. Esto incluirá vientos dañinos, granizo pequeño y lluvia fuerte.

Los impactos mayores de Isaías se sentirán el martes, a partir de la mañana, y persistiendo toda la tarde. El sistema rápidamente se alejará de nuestra zona el martes en la noche, y ya se espera una gran mejoría en las condiciones a partir de 8:00 p.m.

Residentes y comerciantes de la costa de Nueva Jersey se mostraron temerosos ante el potencial de marejadas e inundaciones a causa del embate de Isaías.

Las condiciones del tiempo en la costa de Nueva Jersey se mantienen tranquilas mientras se alistan para el embate de la tormenta tropical Isaías.

Residentes y visitantes de Nueva jersey se alistan para el embate de la tormenta Isaías en la costa.