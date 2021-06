Sensación térmica de hasta tres dígitos en toda la región

La sensación térmica en la región podría estar en los tres dígitos el lunes en el tercer día de una ola de calor que impacta la zona.

El equipo de meteorólogos de TELEMUNDO 62 alertó sobre los peligros de estar expuesto al sol y las altas temperaturas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Según la jefa de meteorología Violeta Yas el índice de calor para el lunes es de 96 grados. “Va a ser un día pesado a través de la zona con tiempo mayormente seco”, destacó la experta.

Dijo además que precisamente el calor podría generar tormentas rápidas y dispersas al centro de Pensilvania. “Esta es la primera ola de calor de la temporada. Tuvimos temperaturas en los 93 grados durante el fin de semana y hoy (lunes) puede que alcancemos 95”, apuntó Yas.

Recomendaciones para lidiar con el calor:

Tome descansos si está en las afueras

Hidrátese bien

Manténgase bajo techo si es posible

Use protector solar

Mantente al tanto de las condiciones del tiempo descargando la aplicación de TELEMUNDO 62.

Loprimero que debes saber en medio de una ola de calor es que si no tienes que salir mantente dentro de la casa. también toma mucha agua no importa que no sientas sed.