Tacos de apoyo para comunidad devastada por posible tornado

El dueño de un camión de comida, mejor conocido como “food truck”, quiso brindar una mano amiga a la comunidad de Mullica Hill impactada brutalmente por un posible tornado con el paso de los remanentes de Ida por Nueva Jersey.

Se trata de César Hernández quien intentó devolver algo del apoyo que recibió “cuando abrí mi negocio”.

El chef, que vende tacos y comida hispana, acudió a llevarle “comida caliente” tanto a damnificados de la destrucción como a los rescatistas la mañana del jueves en ese sector del Estado Jardín.

“Esta comunidad de Mullica Hill me ha dado mucho apoyo cuando empecé mi negocio y quise darles el apoyo que necesitan ahorita. Un taco o un plato de comida caliente les caería bien”, dijo de primera instancia al tiempo que expresó que “vivo como a 10 minutos de aquí y el ver como quedó es impresionante, las casas, la gente. No me imagino como la gente se siente”.

Al igual que césar otros voluntarios se agregaron a las labores de remoción y limpieza de escombros para salvaguardar lo que resta de los afectados de los fuertes vientos, que se cree fue un tornado, pero hasta el momento no ha sido confirmado pro el Servicio Nacional de Meteorología.

Entre los afectados figuró una familia con una mujer embarzada quien fue al hospital y está de buen ánimo, según sus allegados. César fue de hecho quien repartió comida en el cumpleaños d ela mujer.