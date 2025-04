Tormentas severas dejan estela de árboles caídos, apagones y escuelas cerradas

Las fuertes tormentas que azotaron la región de Filadelfia durante la noche del jueves a la madrugada del viernes dejaron árboles caídos, miles de personas sin electricidad e incluso obligaron a cerrar un distrito escolar en Delaware County, Pensilvania.

El mal tiempo estuvo en la región hasta el amanecer del viernes cuatro de abril 2025, pero se espera más precipitación para el fin de semana.

Los remanentes del golpe de agua, truenos y vientos dejaron el saldo de árboles caídos sobre cables y carreteras; algunos de éstos tan grandes que fueron arrancados de raí en Delaware County y partes del sur de Nueva Jersey.

Cierre de escuelas por los daños

El distrito escolar de Wallingford-Swarthmore cerró sus escuelas en Delaware County tras los daños causados ​​por la tormenta.

"Todas las escuelas permanecerán cerradas el viernes debido a los cortes de electricidad y la caída de árboles en la zona", declaró el superintendente interino Jim Scanlon en un aviso publicado en el sitio web del distrito el viernes por la mañana. "No podemos hacer llegar nuestros autobuses a muchos de nuestros vecindarios debido al cierre de carreteras".

La entidad cuenta con una matrícula de 3,700 estudiantes distribuidos en cinco escuelas, según U.S. News and World Report. "El personal debe trabajar a distancia desde casa", dijo Scanlon. "Las escuelas primarias Wallingford y Nether Providence estarán sin servicio eléctrico el viernes vuatro de abril. PECO no puede proporcionar una fecha estimada para el restablecimiento del servicio eléctrico".

Árboles caídos en Nueva Jersey

En Gloucester Townshiop, Camden County, la policía compartió imágenes en redes sociales de árboles caídos en la urbanización Broadmoor. Afortunadamente, nadie resultó herido y el servicio eléctrico se mantuvo a pesar de los fuertes vientos.

Apagón deja a miles sin energía

PECO reportó más de 5,000 clientes sin servicio eléctrico alrededor de las 10 a.m. del viernes. La gran mayoría de los cortes se registraron en Delco. En Nueva Jersey, PSE&G reportó alrededor de 1,400 afectados en Gloucester County a eso de las 10:00 a.m.

Se avecina más lluvia

Los días sombríos continuarán durante el fin de semana, con lloviznas y posibilidad de tormentas hasta el lunes por la mañana. Asegúrate de tener descargada la aplicación TELEMUNDO 62 para el pronóstico más exacto y las alertas del tiempo severo directamente en su dispositivo.

