Abogado de Justin Timberlake habla tras arresto de la estrella por presuntamente conducir ebrio

NUEVA YORK -- Un abogado de Justin Timberlake emitió una declaración sobre el arresto de la estrella del pop en Long Island por presunta conducción en estado de ebriedad después de que se negó repetidamente a someterse a una prueba química durante una parada de tráfico policial.

"Espero defender vigorosamente al señor Timberlake en estas acusaciones", dijo el abogado Edward Burke Jr.

Un oficial vio el BMW gris con placas de Florida que Timberlake estaba conduciendo mientras no se mantenía en el lado derecho de la carretera poco antes de la 1 a.m. del martes en Sag Harbor, según la denuncia penal. Supuestamente tampoco se detuvo en la señal de alto en Madison Street con Jermain Avenue, antes de tener problemas para permanecer en su lado de la carretera.

Después de verlo desviarse dos veces, la policía detuvo el vehículo.

El policía que lo detuvo dijo que el llamado "Príncipe del Pop" parecía estar borracho, con los ojos rojos, vidriosos y un fuerte olor a alcohol en el aliento. La denuncia dice que Timberlake estaba inestable y hablaba con dificultad; supuestamente también obtuvo malos resultados en las pruebas de sobriedad sobre el terreno. Dijeron que tampoco podía concentrarse en hablar con la policía mientras buscaba su registro.

"Tomé un martini y seguí a mis amigos a casa", supuestamente dijo Timberlake a los oficiales.

Los oficiales lo llevaron al Departamento de Policía de Sag Village para su procesamiento, donde la denuncia dice que se negó tres veces en el transcurso de unos 40 minutos a someterse a una prueba química de su contenido de alcohol en sangre.

"No, no voy a hacer una prueba química", dijo Timberlake según la denuncia. El cantante reiteró dos veces: "Me niego".

Luego lo llevaron a la jefatura de policía de East Hampton Town y lo retuvieron durante la noche antes de su lectura de cargos el martes por la mañana. Timberlake fue puesto en libertad bajo palabra después de esa audiencia. Timberlake se declaró no culpable ante el tribunal y se le ordenó regresar el 26 de julio, dijeron las autoridades.

El miércoles, el abogado de Timberlake emitió un comunicado sobre el arresto.

"Tendré mucho que decir en el momento apropiado, pero actualmente estoy esperando la información completa por parte de la oficina del Fiscal de Distrito", dijo Burke Jr.

El propio cantante no ha hecho ningún comentario sobre el incidente. La oficina del fiscal de distrito del condado de Suffolk no hizo más comentarios.

La esposa de Timberlake, Jessica Biel, fue vista en el set de filmación de "The Better Sister" en Manhattan horas después de su arresto, según E!.

La policía también tiene imágenes de las cámaras corporales del encuentro con Timberlake, pero estas no han sido publicadas.

Antes de su arresto, Timberlake había salido del American Hotel en Main Street, un lugar popular en Sag Harbor. El famoso cantante Billy Joel vive en la ciudad y fue visto en el hotel y restaurante el martes por un equipo de nuestra cadenha hermana NBC News.

"Realmente no lo conozco mucho, así que no tengo comentarios", dijo Joel cuando se le preguntó sobre el encuentro de Timberlake con la policía.

"No juzguéis, para que no seáis juzgados", añadió Joel.

El arresto se produce en medio de la primera gira mundial de Timberlake en casi seis años. El ícono del pop tiene previsto presentarse en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York la próxima semana, los días 25 y 26 de junio.

Los representantes de Madison Square Garden Entertainment remitieron las preguntas a los representantes de Timberlake.

Sag Harbor es un pueblo costero en los Hamptons, a unas 100 millas de la Ciudad de Nueva York. En verano es un lugar de gran afluencia de visitantes adinerados.