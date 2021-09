Actor Michael K. Williams murió por sobredosis de un coctel de drogas, según médico forense

NUEVA YORK - El popular y querido actor, Michael K. Williams, murió de una combinación aguda de fentanilo, heroína y cocaína, confirmó el viernes la oficina del médico forense de Nueva York.

Williams fue encontrado muerto en Brooklyn a principios de este mes; las autoridades habían estado investigando su fallecimiento como una aparente sobredosis de drogas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Un miembro de la familia que realizaba un control de bienestar encontró a Williams, famoso por su papel de Omar Little en la serie de HBO "The Wire", inconsciente en su apartamento de Williamsburg a lo largo de la costa del East River, dijeron las autoridades.

Dos altos funcionarios de la policía de Nueva York le dijeron a nuestra cadena hermana NBC 4 New York en ese momento que se descubrió parafernalia de drogas en el apartamento y que Williams pudo haber tomado una sobredosis de fentanilo. El personal de emergencia que respondió lo declaró muerto en el lugar.

Williams tenía 54 años.

El oriundo de Brooklyn saltó a la fama por primera vez interpretando al famoso ladrón Omar Little, un ladrón que aterrorizó a los narcotraficantes en la calle en la serie de crímenes "The Wire".

Luego asumió un papel protagónico como Albert "Chalky" White en "Boardwalk Empire" y también apareció en papeles en varias películas aclamadas, incluida "12 Years a Slave". Williams fue nominado a tres premios Emmy por sus papeles en "Bessie", "The Night Of" y "When They See Us".

Williams, que había trabajado en pequeños papeles televisivos y como bailarín de respaldo para actos de hip-hop antes de conseguir el papel, había dicho que la reputación comenzó a pegarse a él en la vida real.

“El personaje de Omar me puso en el centro de atención”, le dijo a Stephen Colbert en “The Late Show” en 2016. “Tenía una autoestima muy baja mientras crecía, una gran necesidad de ser aceptado, un chico cursi de los proyectos. Entonces, de repente, pienso, Omar, yo, estoy recibiendo el respeto de personas que probablemente habrían tomado mi dinero para el almuerzo cuando era niño ".

Con el humo de su cigarrillo flotando a menudo en la oscuridad, el personaje silbaba la melodía conocida por los niños estadounidenses como "The Farmer in the Dell" y los niños británicos como "A Hunting We Will Go" para anunciar siniestramente su llegada.

Y habló muchas de las líneas más memorables del programa, incluyendo, "un hombre debe tener un código".

El personaje también abrió camino en la televisión como un hombre abiertamente gay cuya sexualidad no era fundamental para su papel.

Williams apareció en las cinco temporadas de "The Wire" desde 2002 hasta 2008, su personaje creciendo en prominencia con cada temporada.

Williams, reconocible al instante con una cicatriz distintiva que recorría todo el rostro, dijo que la mayoría de las personas que lo veían en la calle lo llamaban "Omar", pero que nunca se parecía al personaje.

"Nunca podría ser Omar", le dijo a Colbert con una sonrisa. "No tenía las pelotas que tenía ese tipo".

Sus coprotagonistas de "Wire", y muchos otros, le rindieron homenaje después de su fallecimiento.

"La profundidad de mi amor por este hermano, solo puede ser igualada por la profundidad de mi dolor al enterarme de su pérdida", dijo en Twitter Wendell Pierce, quien interpretó al detective William "Bunk" Moreland y tuvo muchas escenas memorables con Williams. "Un hombre inmensamente talentoso con la capacidad de dar voz a la condición humana retratando las vidas de aquellos cuya humanidad rara vez se eleva hasta que canta su verdad".

The depth of my love for this brother, can only be matched by the depth of my pain learning of his loss. A immensely talented man with the ability to give voice to the human condition portraying the lives of those whose humanity is seldom elevated until he sings their truth. pic.twitter.com/EvrESGSK8O — Wendell Pierce (@WendellPierce) September 6, 2021

David Simon, quien creó el programa y el personaje de Williams, dijo en Twitter que estaba “demasiado destrozado en este momento para decir todo lo que debería decirse. Michael era un buen hombre y un talento poco común y en nuestro viaje juntos siempre mereció las mejores palabras. Y hoy esas palabras no saldrán".

Isiah Whitlock Jr., quien interpretó al político corrupto Clay Davis en "The Wire", tuiteó que Williams era "Uno de los hermanos más agradables del planeta con el corazón más grande. Un actor y un alma increíbles".

El actor John Cusack tuiteó que su interpretación de Little estaba "entre las mejores actuaciones que la televisión y el cine jamás hayan visto".

Williams nació en 1966 en Brooklyn, hijo de una madre de Nassau, Bahamas, y un padre de Carolina del Sur. Se crió en los proyectos Vanderveer en East Flatbush, Brooklyn, y asistió a la escuela secundaria de educación técnica y profesional George Westinghouse.

Michael K. Williams tried to fix an often broken world. He was generous, kind and stood with those fighting for justice. His work, particularly his role in "The Wire," was unforgettable and in its own way, life-affirming.



We’re keeping all who loved him in our hearts tonight. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) September 6, 2021

Sus primeras incursiones en el entretenimiento fueron como bailarín para artistas como Missy Elliot, Ginuwine, Crystal Waters y Technotronic.

"Estaba enojado y tenía mucha energía", dijo a The Associated Press en 2018. "Fue una gran salida. No era el mejor bailarín, ya sabes, de lejos, pero definitivamente era el más apasionado. Siempre tuve esta energía. Siempre me sentiste sin importar si estaba sincronizado o no con los otros muchachos ".

Williams había estado trabajando con una organización benéfica de Nueva Jersey para facilitar el viaje de los exreclusos que buscaban reincorporarse a la sociedad, y estaba trabajando en un documental sobre el tema.

El gobernador Phil Murphy ofreció sus condolencias a través de Twitter.

From "The Wire" to "Lovecraft Country," Michael K. Williams was a one-of-a-kind talent. With his deep faith, shaped by Reverend Ronald Christian at Christian Love Baptist Church in Irvington, Michael brought depth and beauty to every character he played. May he Rest In Peace. — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) September 7, 2021

Habló en una historia de Associated Press en 2020 sobre su época difícil al crecer, y dijo que había luchado contra la adicción a las drogas, de la que había hablado con franqueza en entrevistas en los últimos años.

"Esta cosa de Hollywood en la que me ves, estoy de paso", dijo. "Porque creo que aquí es donde se supone que está mi pasión, mi propósito".

Su muerte fue reportada por primera vez por el New York Post.