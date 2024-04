La Casa de los Famosos 4: ocurrió lo que nadie se esperaba en la noche de salvación

Durante el viernes, en una noche de fiesta, en La Casa de los Famosos llevaron a cabo el décimo segundo robo de salvación llamado "Tiro al blanco".

Para este reto, Alana y Aleska se enfrentaron y la que lograra derribar más botes de leche, sería la ganadora del reto.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Después de varios intentos contra Alana, Aleska se coronó como la ganadora robándose el derecho de salvación. Lo que resultó como una sorpresa para algunos porque la habitante es una de las que casi, casi, llega a ganar retos, pero no los lograba tan comúnmente como otros de los habitantes.

El premio sería el beneficio de poder salvar a alguno de sus compañeros.

Ahora Aleska tiene 48 horas para decirle a La Jefa a quién seleccionará.

Entérate qué famosos están en riesgo de ser eliminados del reality y de despedirse de los $200,000. Lunes a viernes y domingos 7PM/6C

¿CÓMO VOTAR PARA EVITAR QUE SALGA TU FAMOSO FAVORITO?

Los fanáticos de La Casa de los Famosos pueden votar cada jueves después que los nominados son anunciados en el programa, hasta aproximadamente la 1:00 a.m. Los viernes, desde las 7:00 p. m hasta la 1:00 a.m. Los domingos desde el inicio de la gala hasta la 1:00 a.m. Para salvar a tu favorito, haz clic aquí.