Tragedia en película de Alec Baldwin: familia de directora de fotografía presenta demanda por la muerte

Los abogados de la familia de la directora de fotografía Halyna Hutchins anunciaron este martes que introdujeron una demanda por homicidio culposo por su muerte a tiros en el set de filmación de 'Rust'.

En una conferencia de prensa el martes por la mañana en Los Ángeles, los abogados dijeron que la demanda fue presentada por su esposo Matthew Hutchins, en nombre de él y su hijo Andros, en el condado de Santa Fe, Nuevo México.

Se han presentado al menos otras tres demandas por el tiroteo, pero esta es la primera directamente relacionada con una de las dos personas baleadas.

El actor Alec Baldwin ha dicho que no sabía que el arma que sostenía en el momento del tiroteo contenía una bala real cuando se disparó mientras apuntaba a Hutchins. La productora de la película también ha negado las acusaciones de que la seguridad en el set se vio comprometida por la discordia entre los miembros del equipo.

Durante la conferencia de prensa, los abogados reprodujeron una animación que, según dijeron, recreaba los eventos que llevaron al tiroteo de Hutchins, de 42 años, el año pasado en el set de filmación de Nuevo México.

El abogado Brian Panish dijo que hubo "numerosas violaciones de los estándares de la industria que ocurrieron por parte del Sr. Baldwin y otros que fueron acusados ​​​​de seguridad en el set". Dijo que la "conducta imprudente y las medidas de reducción de costos" de los productores llevaron directamente a la muerte de Hutchins.

La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe que lidera una investigación sobre la causa de la muerte. No se han presentado cargos en relación con el tiroteo.

Las autoridades han elaborado una cronología de los eventos que llevaron al tiroteo.

Mamie Mitchell (izquierda), supervisora de guión de la película "Rust", y la abogada Gloria Allred sostienen una copia de las recomendaciones de seguridad para el uso de munición real en una conferencia de prensa después de presentar una demanda en nombre de Mitchell contra el actor y productor Alec Baldwin.

El mes pasado, casi tres meses después del tiroteo, Baldwin entregó su teléfono celular a las autoridades en su estado natal de Nueva York. Recopilaron información del teléfono y se la proporcionaron a los investigadores del condado Santa Fe, quienes habían obtenido una orden judicial.

Baldwin dijo que no cree que lo acusarán penalmente por el tiroteo.

El supervisor del guión de la película y su operador de cámara principal, quienes estaban parados a unos metros de distancia cuando le dispararon a Hutchins, presentaron una demanda por el trauma por el que pasaron.

Y la armera de la película, Hannah Gutiérrez Reed, quien fue acusada en esas demandas y culpada por algunos por el tiroteo, presentó su propia demanda diciendo que un proveedor de municiones creó condiciones peligrosas al incluir municiones reales en una caja que se suponía que debía incluir solo rondas de mentira.

Una mujer dijo que se trató de un "accidente" y que dos personas habían sido baleadas durante el rodaje de una película en Nuevo México.

En una entrevista con ABC News en diciembre, Baldwin dijo que sentía una tristeza increíble por el tiroteo, pero no culpa. “Alguien es responsable de lo que pasó, y no puedo decir quién es, pero no soy yo”, dijo Baldwin.

Dijo que Hutchins le había pedido que apuntara el arma justo fuera de la cámara y hacia su axila antes de que estallara.

“Yo no apreté el gatillo”, dijo Baldwin. “Nunca apuntaría con un arma a nadie y apretaría el gatillo. Nunca."

Llamó a Hutchins "alguien que fue amada por todos y admirada por todos los que trabajaron con ella".

Hutchins creció en una remota base militar soviética y trabajó en documentales en Europa del Este antes de estudiar cine en Los Ángeles y embarcarse en una prometedora carrera cinematográfica.

En su página de Instagram, Hutchins se identificó como una “soñadora inquieta” y “adicta a la adrenalina”.