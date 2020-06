Ana María Polo denuncia que los pacientes de cáncer han sido descuidados durante la pandemia

MIAMI - Ana María Polo, la jueza del exitoso programa de televisión "Caso cerrado", de Telemundo, denunció en una entrevista con Efe el descuido al que son sometidos los enfermos de cáncer durante la pandemia del coronavirus y admitió que las normas de aislamiento social no son compatibles con el formato cercano de su show.

"Algo que me ha llamado la atención durante esta cuarentena de la pandemia es cómo ignoramos la vida diaria cuando se nos presenta una crisis. Sé que esto es muy importante porque se trata de una enfermedad muy contagiosa, pero que el cáncer no se ha detenido por esto", indicó Polo, quien es la portavoz para la comunidad latina de la organización Stand Up to Cancer.

Uno de esos aspectos que se ha ignorado es que por meses "se detuvieron prácticamente la evaluación de biopsias de tejidos potencialmente cancerígenos, porque todo en los laboratorios estaba abocado a detectar los casos de COVID", destacó.

"Se supo que mucha gente tenía miedo de ir a sus tratamientos de quimioterapia", completó Polo, quien está apunto de cumplir 17 años en remisión de su cáncer de mama.

Para la activista y celebridad de televisión "es inaudito" que para atender la pandemia se haya desbalanceado tanto la atención al resto de los enfermos, en especial los que esperan un diagnóstico o tienen cáncer.

"Se está comprometiendo la salud de esta gente de una forma catastrófica", afirmó.

"La gente se olvida de que cuando uno está recibiendo quimioterapia o radiación se le bajan las defensas, por lo que están en alto riesgo de contraer el coronavirus, eso por no hablar de la salud mental de los enfermos de cáncer", precisó.

La jueza, quien también ha iniciado una campaña para fomentar las donaciones a la organización, que dedica el 100% del dinero a la investigación y tratamientos contra la enfermedad, subrayó que "se trata de una comunidad muy afectada".

"Con todo lo que está pasando, es fácil olvidar que cada minuto una persona muere de cáncer tan solo en Estados Unidos", destacó, por lo que invitó a los pacientes y sus familias a informarse en la página de la organización que promueve, u otras o comenzando con sus médicos, sobre cómo deben cuidarse y por qué no deben tener temor.

"CASO CERRADO" Y EL CORONAVIRUS

Esta abogada cubanaestadounidense se convirtió en una de las personalidades más importantes de la comunidad de habla hispana de Estados Unidos en 2001, cuando asumió como la figura principal del programa de televisión "Caso cerrado", la versión en español de los programas de juicios públicos por televisión.

El show, que se transmite por Telemundo en Estados Unidos y Telemundo Internacional en el resto de América Latina, no se está grabando en estos momentos, "porque el formato es incompatible con lo que está sucediendo", dijo Polo.

En “Caso cerrado", personas que buscan que la justicia dirima problemas, de derecho familiar o de pequeños negocios, presentan sus historias ante Polo, quien dictamina a favor de unos u otros.

"Parte de la solución requiere que yo me involucre con ellos. Algunos ceden cuando les hablo bajito, otros se sienten reconfortados con un abrazo. Eso no se puede hacer ahora", reconoció.

El programa, además, se graba ante una audiencia.

Sin embargo, Polo declaró no estar dispuesta "a modificarlo o reinventarlo dentro de esta normalidad que vivimos. Por ahora he decidido que vamos a esperar, así que estamos en limbo".

HUMANISTA POR ENCIMA DE TODO

Los pacientes de cáncer no son los únicos beneficiados con el activismo de la doctora Polo: "Yo apoyo en un ciento por ciento a cualquier causa que defienda a los seres humanos. Soy humanista por encima de cualquier cosa".

Cada junio era parte del desfile del orgullo LGBTQ en Miami. Este año, ha preferido usar su voz para celebrar el rechazo de la Corte Suprema de Estados Unidos a limitar los derechos de los miembros de esta comunidad en los lugares de trabajo, según había pedido el Gobierno de Donald Trump.

"Es increíble que todavía se tengan que poner leyes contra la discriminación de cualquier tipo, ya seas gay o negro o lo que sea. ¡Hasta cuándo!", exclamó la jueza, quien admitió que le encantaría incluir casos que reflejaran lo que vive el país si estuviera grabando "Caso cerrado".

Polo también se declaró en contra "la politización de las medidas para protegerse del COVID".

"Eso de las máscaras, por favor. Eso no es política, es solidaridad con los que corren más riesgo, como los pacientes de cáncer", recalcó.