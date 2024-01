Lo que le espera esta temporada al Clan Casillas, la familia de El Señor de los Cielos

MIAMI, Florida - Telemundo se alista para el esperado estreno de la novena temporada de El Señor de los Cielos con el regreso de Rafael Amaya como el notorio Aurelio Casillas junto a todo su clan, a partir del martes, 13 de febrero a las 10 p.m. ET / 9 p.m. CT. .

La familia lo es todo para el infame narcotraficante, y, en esta temporada, Aurelio desatará una ola de violencia en el país al querer vengarse y defender a los suyos.

Rutila Casillas (Carmen Aub)

Rutila insiste en alejarse del narco después de todo el dolor y las pérdidas que ha sufrido. Una suerte que no la abandona por más distancia que haya entre ella y su papá, Aurelio. Su sufrimiento la llevará a caer en un hoyo del que parece no poder salir, pero su familia no desistirá en ayudarla.

Ismael Casillas (Iván Arana)

Ismael enfrentará un gran conflicto interno ante el regreso inminente de su papá al frente del negocio familiar, y al ver que está perdiendo un poco del poder que había asumido en ausencia de Aurelio. Esto causará un cambio en Ismael que puede llegar a desestabilizar a la familia y la relación entre padre e hijo.

Diana Ahumada (Isabella Castillo)

Diana se encuentra viviendo bajo una nueva identidad con la que pretende vivir en libertad e independencia económica. Sin embargo, nuevos sucesos trágicos dentro de la familia la obligan a mantenerse cerca y continuar con el legado de violencia que va atado al apellido Casillas.

Mercedes “Mecha” de la Cruz (África Zavala)

Mecha se queda junto a Aurelio y cada vez se integra más en la familia Casillas. Su motor siempre ha sido llevar a sus hijos por el camino del bien y la verdad, pero se ha dado cuenta que mantenerlos alejados del narco ya es imposible. Mecha enfrentará una nueva versión de sí misma sin dejar duda de que ya es toda una Casillas.

Diego Bustamante (Jason Romo)

Diego, el hijo de Mecha, es muy ambicioso y tiene mucha facilidad para mentir. Siempre ha tenido grandes aspiraciones, pero no las que su madre hubiera querido para él, pues éste desea crear su propio imperio dentro del mundo del narco.

